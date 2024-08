El Alzira inicia la pretemporada en Xàtiva con once caras nuevas

La UD Alzira disputa este sábado en Xàtiva su primer partido de pretemporada en el campo de un clásico rival, el Olímpic de Xàtiva. Los azulgranas llegarán al partido tras doce días de trabajo mientras que los pupilos de Marcos Camacho, de Lliga Comunitat, dos categorías menos, empezaron este lunes. El encuentro empezará a las 19,30 h. en la Murta si no se retrasa por el calor.

El nuevo técnico alzirista, Adrián Ferrandis, cuenta actualmente con 18 jugadores con ficha de los once son nuevos fijaches. En las últimas fechas se ha incorporado un veterano defensa, Raúl González, de 31 años, que viene de jugar tres años en Primera Federación, dos en Alcoi y la última en el At. Balears. Tras debutar en 2ª B con 19 años con el Alcoyano, estuvo en los filiales del At. de Madrid, Mallorca y Deportivo de la Coruña.

Junto a los porteros Dolz y Leandro, el resto del centro de la defensa la componen Bono, Javi Jiménez (Alcoyano) y el canterano Borja Boronat, con Jesús Fortes (Yeclano) en el lateral derecho y Marcel Céspedes (Pobla de Mafumet) en el izquierdo. Para el medio centro están Kanouté (Bergantiños), Kike Fabra (Quintanar) y Sala. Laurel, con contrato, no cuenta para el técnico y no está entrenando. Por la derecha jugarán Borja Encada (Atzeneta) y Jawed (Penya Independent) y por la izquierda Fermín Rodríguez (At. Saguntino), que también pude jugar de lateral, Koke y Rubén Carretero, procedente del Rayo Ibense, donde marcó seis goles en Tercera. Tanto Carretero como Jawed pueden jugar por detrás de los delanteros Gio y Joan Piera (Peña Independent).

El próximo sábado jugarán en Buñol contra el At. Levante, el 14 en Carcaixent; el 17 se presentará al equipo en el Suñer Picó ante el Intercity y el 21 en Ontinyent.