La líder del PP firmó la moción de censura 4 días antes de que la asamblea la rechazara

El todavía alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, desveló ayer que el documento de la moción de censura impulsada por Sueca per Davant (SxD) y Compromís firmado por los once concejales de las tres agrupaciones implicadas no fue elaborado el día 24 de julio ante de notario «tal y como se había hecho creer sino el 18 de julio». La fecha no es baladí, ya que en ese momento ya contaba con el apoyo de la portavoz del PP, Carolina Torres, pese a que la agrupación local del partido no debía pronunciarse sobre esa opción hasta cuatro días más tarde. Es más, ese pacto no contaba con el beneplácito de los concejales Isabel Benet y Pío Lledó, que se decantaban por suscribir el acuerdo alcanzado con los socialistas, una postura que ratificó después la agrupación del PP.

La moción de censura de Sueca se debatirá el 14 de julio. Será la primera vez que se utiliza ese instrumento legal en la capital de la Ribera Baixa, que sin embargo acumula ya un largo historial de pactos políticos, deserciones y cambios de chaqueta tan enrevesados como inverosímiles. El actual alcalde compareció ayer en rueda de prensa arropado por el PSPV local y aprovechó su intervención para rebatir las razones esgrimidas por SxD y Compromís para justificar el cambio de ciclo. La fecha del documento del acuerdo en la que aparece la firma de Torres resulta para Vázquez muy relevador al demostrar que Torres ocultó sus verdaderas intenciones a sus compañeros de partido y a los militantes, ya que en la asamblea votó a favor de formar coalición con el PSPV. No hubo votos en contra y solo dos abstenciones.

Carolina Torres, portavoz municipal del PP en Sueca / Levante EMV

El hombre que sustituirá al alcalde socialista si prospera la censura, Julián Sáez, admitió ayer que la redacción final del documento se elaboró «una semana antes de registrarla» en una notaría. «Hay que tener en cuenta que la autentificación de las firmas requiere que se haga en un solo acto ante el notario y el día que pudo cuadrarse para que acudieran todos fue el 24 de julio». El texto también incluye una errata en la fecha, ya que pone junio en lugar de julio.

Dimas Vázquez sostiene que su destitución se ha usado como «moneda de cambio para mantener sillas en la Diputación de Valencia», tras las «presiones ejercidas por un partido originario de Ontinyent para apuntalar la presidencia popular de corporación provincial». El alcalde interpreta que el PP de Valencia ha preferido contentar a Ens Uneix, que está empeñado en situar a su socio Julián Sáez al frente de una capital de comarca, antes que apoyarse en un Partido Socialista «que le había ofrecido su apoyo en todos los temas trascendentales». A su juicio, la moción de censura carece de argumentos sólidos y solo obedece a «ansias de poder y ganas de venganza». Vázquez ha afirmado sentir «lástima de que Sueca se gestione desde fuera».

No menos sorprendente, según los dirigentes suecanos del PSOE, es que la promuevan los tres concejales de SxD «contra ellos mismos», ya que durante el primer año de legislatura «han sido ellos los responsables de la concejalía de Hacienda y son quienes «deberían haber tomado las medidas pertinentes para poder sanear la economía municipal en caso de estar tan maltrecha como ellos afirman». Tanto Vázquez como la primera teniente de alcalde, Manoli Egea, destacaron ayer que Sueca per Davant «no votó en contra de ninguna de las medidas económicas adoptadas durante el último año; al contrario fueron partícipes de las mismas e incluso alguna medida económica llegaron a proponer, por lo que son parte responsable de la situación económica actual del ayuntamiento».

Representantes de SxD, Compromís y el PP tras registrar la moción de censura en el ayuntamiento. / Levante EMV

Egea aseguró ayer que «el propio Julián Sáez, sin haber dotación presupuestaria para ello, decidió subir las subvenciones de los clubes deportivos de la localidad a pesar de las advertencias que se le realizaron». El líder de SxD fue ayer tajante en su respuesta: «No nos sorprende nada de lo que han dicho. Si de normal estas personas ya mienten más que hablan, podemos imaginarnos lo que pueden llegar a decir o a hacer en una situación como esta». Respecto a las ayudas prometidas a los clubes apuntó que no sabía «si echarse a reír o a llorar». En 2024, precisó, «no se han podido ni siquiera tramitar las ayudas nominativas anuales debido a que, al estar el ayuntamiento con el presupuesto prorrogado, solo podríamos pagarlas del capítulo 2, el de gasto corriente, con todo lo que eso conlleva para el buen funcionamiento de cada concejalía. A lo largo de 2024 ningún club ha podido todavía ni siquiera tramitar su subvención, por tanto no se ha subido ni bajado ninguna», concluyó.

El PSPV apura sus bazas para evitar la destitución Los dirigentes del PSPV-PSOE han desplegado diversas estrategias durante la última semana para tratar de desactivar la moción de censura impulsada por Sueca per Davant y Compromís con el apoyo externo del Partido Popular, que ofrecerá el respaldo de su portavoz municipal, Carolina Torres, para destituir al alcalde socialista, Dimas Vázquez, aunque no participará después en la gestión municipal, al menos en los primeros meses del nuevo mandato. Garantizará con su voto la mayoría absoluta necesaria para sacar adelante los proyectos que acometa el nuevo gobierno local, pero no ocupará ninguna concejalía. En el ejecutivo municipal estarán los siete concejales de Compromís y los tres de SxD. La ausencia de Torres apacigua las reticencias desatadas en Iniciativa, uno de los socios de la coalición nacionalista, que se resistía a gobernar junto al PP. Pero el PSPV no arroja la toalla. Algunos dirigentes locales y autonómicos mantienen contactos para tratar de convencer a quienes todavía sostienen más dudas sobre el operativo. «Por parte nuestra no va a quedar y vamos a seguir intentando negociar para que la moción de censura no se lleve a cabo», aseveró ayer Manoli Egea.