El TSJ avala el derribo de la casa en ruina de Alberic que estaba protegida

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado que el Ayuntamiento de Alberic actuó correctamente al derribar la casa protegida ubicada en la esquina de la plaza de la Constitución con la calle Rafael Comenge que se encontraba en ruinas, al desestimar el recurso de apelación presentado por la propiedad, que solicitaba la nulidad de los diferentes decretos dictados por el alcalde tras los hundimientos registrados en el inmueble en los años 2018 y 2021, que acabaron con la declaración de ruina y la posterior demolición en 2022.

Vista áera del céntrico edificio, con la cubierta hundida, antes de la demolición. / Levante-EMV

La empresa titular del inmueble basaba su apelación contra la sentencia de primera instancia que ya dio la razón al ayuntamiento argumentado que no había analizado el alcance del nivel de protección el edificio y, en particular, de un escudo heráldico en su interior que otorgaba un mayor grado de protección al inmueble, por lo que el ayuntamiento no era el órgano competente para ordenar la demolición y ésta se acordó «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

La propiedad «no ha acreditado ningún interés por el escudo heráldico (...) que se conserva gracias a la intervención del ayuntamiento"

La sentencia del TSJ fechada en julio rechaza todos los argumentos del recurso para confirmar íntegramente el fallo de primera instancia. Frente a la tesis de que la presencia de un escudo de más de cien años de antigüedad otorga al inmueble el carácter de Bien de Interés Cultural (BIC), la sentencia asume los argumentos de la defensa municipal que esgrimía que, en base al PGOU, el edificio gozaba de un nivel de protección «activa y parcial», lo que en principio conllevaba la obligación de conservar los elementos exteriores, es decir, las fachadas y la cubierta.

Rescatado de los escombros

Por lo que respecta al escudo heráldico, los magistrados señalan que el ayuntamiento ha acreditado que se ubicaba en una pared interior del patio «como simple elemento estético y ajeno a la construcción», no en las fachadas, y que a pesar de que su existencia y procedencia era desconocida para el propio ayuntamiento, «fue rescatado de los escombros producidos del desplome parcial del edificio sobre el retén de la Policía Local el 6 de diciembre de 2018, esto es, dos años y medio antes de la declaración de ruina del edificio de 21 de julio de 2021 y tres años antes del derribo en marzo de 2022, tras los nuevos derrumbes producidos el 11 de enero de 2021 y el 28 de diciembre de 2021».

Trabajos de demolición en enero de 2022. / Lolín Guerola

La sentencia del TSJ señala que el propietario «no ha acreditado ningún interés por el escudo heráldico» que, incide, «se conserva gracias a la intervención del ayuntamiento».

Por último, en base a los diferentes informes técnicos, la resolución subraya que la declaración de ruina inminente, «verdadero objeto del presente proceso», es ajustada a derecho y que frente al argumento de que al tratarse de un edificio protegido la alcaldía no es el órgano competente, señala que «en caso de ruina inminente la competencia es del ayuntamiento, incluso en edificios catalogados». A sentencia impone as costas a los apelantes con un importe máximo de 1.600 euros.

