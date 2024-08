Antella homenatja al metge que va atendre un part en la pantanada

Antella, amb un acte organitzat per l’ajuntament, va retre reconeixement i homenatge a dos metges que han exercit la seua professió quasi vint anys en el municipi. Antonio Zaragozá Antón, nascut a Ademús en 1932, va exercir com a metge de família o atenció primària a Antella, des de 1975 a 1994, on es va jubilar i es va quedar a viure amb la seua família. Javier Martí Botella, nascut a Alfarrasí en 1957, ha sigut metge de la localitat des de 2006 fins a primers d’enguany.

L’acte, celebrat el passat 6 de juliol, va ser presentat per Josep Pascual, primer tinent d’alcalde Antella, que va encomiar les figures dels dos homenatjats, i va donar pas, primerament, a l’alcaldessa, Eugènia Garcia, que, entre altres paraules de reconeixement, va dir: “L’ Ajuntament d’Antella, en nom de tot el poble, volem, en este acte, fer un reconeixement a dos metges, Antonio Zaragozá Antón i Javier Martí Botella, que s’han jubilat ací, que al llarg de la seua dedicació mèdica han demostrat una categoria, professionalitat i entrega mereixedores d’este reconeixement”.

Seguidament, la regidora de Sanitat, Tere Chapí, va ressaltar els bons servicis a Antella de don Antonio i don Javier: “El lloc de metge de família d’un poble xicotet com Antella és molt important, i el poble ha tingut la satisfacció de tindre dos professionals de la medicina entregats al seu treball".

A continuació, Tere Presencia, exregidora i persona relacionada amb la sanitat i atenció de persones majors, entre altres lloances, va alabar i recordar la seua entrega la nit de la pantanada, 20 d’octubre de 1982, atenent un part, tot a fosques, sense llum ni mitjans adequats per a eixa delicada faena.

Antella durant la pantanada de 1982. Imatge d'arxiu / Levante-EMV

Després de Tere Presencia va dissertar Juan Carlos Teruel, bomber-bussejador de l’Ajuntament de València i vicepresident de l’ONG Bombers pel Món, en una intervenció que a més de referir-se encomiablement als dos metges homenatjats, va fer un cant al sistema públic de sanitat, que fa que tinga'm metges com don Antonio i don Javier al costat de casa. Va assenyalar com ha trobat a faltar, en missions de salvament i socorrisme en molts països, metges prop dels necessitats, i quantes vides se salvarien si en tots els llocs hi haguera professionals de la medicina i de la sanitat com els que tenim ací.

Les intervencions de reconeixement en la celebració les va finalitzar Mariví Verdeguer, infermera familiar i comunitària, professora associada a la Universitat de València, que va assenyalar la satisfacció que per a ella ha sigut treballar amb don Antonio, al principi de la seua carrera professional, i amb don Javier, des de fa uns quants anys. Va ressaltar la figura del metge de poble per la relació de proximitat i la importància que té el caràcter, la preparació i la disposició del/de la metge, i del personal sanitari, a eixa dedicació.

Els dos homenatjats van fer dos intervencions d’agraïment molt emotives, però molt naturals i molt ben rebudes. Al final, l’alcaldessa els va fer entrega de sengles plaques de reconeixement.