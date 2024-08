La Guardia Civil analiza huellas halladas en una escultura destrozada de Boix

El hallazgo de huellas dactilares sobre la superficie de una de las esculturas de niños que formaban parte del monumento diseñado por el reconocido artista alcudiano Manuel Boix podría facilitar a los agentes de la Guardia Civil la identificación de los autores del doble robo y la destrucción de numerosas piezas artísticas que rodeaban la fuente que adorna la principal plaza de Albalat de la Ribera. El alcalde, José Antonio Roig, ha tachado el vandálico ataque sufrido por esa obra de «atentado contra el patrimonio» al tratarse de «una de las principales señas de identidad» del municipio y ha mostrado su deseo de que los investigadores «atrapen pronto» a los responsables de un suceso que ha conmovido al vecindario.

Nadie se explica cómo es posible que los ladrones actuaran durante dos días consecutivos sin despertar ninguna sospecha y sin provocar ruidos extraños que alertaran al vecindario en noches tórridas en las que el exceso de humedad y las altas temperaturas dificultaban conciliar el sueño. Hay que tener muy presente que el anclaje de las esculturas a la estructura de ladrillo macizo se hizo a conciencia y que se requería una fuerza colosal para extraerlas de esa base. «Esas piezas se montaron entre cinco personas y se tomaron medidas de seguridad extremas para evitar precisamente que alguien pudiera robarlas», evoca Anna Boix, hija del célebre pintor, escultor e ilustrador de l’Alcúdia, que participó en el operativo de montaje.

Cámaras y patrulla nocturna

Hay dos circunstancias que ayudan a explicar la impunidad con la que actuaron los ladrones: las cámaras de vigilancia de la plaza estaban desactivadas y el agente de la Policía Local que efectúa la ronda nocturna no apreció nada extraño en la zona. La reforma integral del ayuntamiento, situado en la misma plaza, a apenas unos metros del monumento, aclara la razón por la que no se grabaron imágenes. Las dos dependencias municipales no disponen ahora de energía eléctrica al estar renovándose el cableado.

Albalat inicia sus fiestas patronales mañana, viernes, y buena parte de los actos se concentran en la plaza que alberga la fuente. Resultará muy difícil que los vecinos olviden el robo de las esculturas.

La fuente está situada en la plaza principal de Albalat de la Ribera / Pascual Fandos

Podrá reconstruirse si se recuperan las piezas robadas Del conjunto de esculturas que formaban parte del monumento que Manuel Boix elaboró expresamente para Albalat de la Ribera solo se ha salvado una de ellas. Tres figuras han sido robadas y las otras han sido mutiladas. Los daños serán cuantiosos, aunque tanto el alcalde como la hija del artista sueñan con restaurar la fuente. Si la Guardia Civil logra recuperar las piezas robadas, no será una tarea fácil, pero la fuente podrá recuperar su esplendor. Anna Boix, que también es restauradora y conservadora de arte, y el escultor carletino Jaume Espí, estrecho y fiel colaborador del maestro de l’Alcúdia, coinciden el el pronóstico: las esculturas y la estructura recuperarán su aspecto original.

Suscríbete para seguir leyendo