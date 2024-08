Cullera abre la puerta a 50.000 "meduseros"

Hoy arranca en Cullera el décimo aniversario de, Medusa Festival, el mayor espectáculo de música electrónica de España. Esta tarde se dará finalmente el pistoletazo de salida a tres días de música e impacto visual. A las 17:00 horas abrirá el enorme recinto de 100.000 metros cuadrados y en esta primera de las tres jornadas grandes estarán en funcionamiento 6 de los 7 escenarios del macroevento. Se espera que, solo en la jornada de hoy, la cifra de asistentes supere las 50.000 personas.

Un recorrido por los escenarios de Medusa equivale a viajar a través de los últimos 40 años de cultura electrónica en el Levante español: Techno, House, Hard Techno, Hardstyle, Hardcore, EDM, Trance, Remember, Mákina, Bass, Urban... Todos los géneros de baile que han sonado históricamente en la noche valenciana en las décadas de los 80, 90, 2000 y 2010, hasta hoy, tienen su espacio en Cullera. Propuestas para hoy...

DJ Nano desparrama su "oro viejo"

Oro Viejo es la fiesta por excelencia de DJ Nano, un recorrido nostálgico por los clásicos de la música dance de de los 90 y 2000. Con un poderoso espectáculo de luces, visuales y efectos especiales, Oro Viejo es una gira con una decena de fechas anuales en toda España, tanto en festivales al aire libre como en espacios indoor. En su parada en el 10º aniversario de Medusa, miles de cuarentones con el espíritu joven disfrutarán de una sesión única llena de energía y recuerdos. Además del anfitrión, el cartel de este takeover en Cullera presenta a Álex Cervera, Head Hornys, Jose Conca, Javi Boss, Toñín, Miguel Serna, DJ Marta y Raúl Ortiz.

Pionero del Trance y abuelo del cartel

Paul Oakenfold (Londres, 1963) es uno de los pioneros del Trance, el género más hipnótico y envolvente de la electrónica, que arrasa entre el público británico. Oakenfold es casi el abuelo del cartel. Nominado a varios premios Grammy, fue unos de los pioneros de la explosión mundial de la figura del disc jockey. En 1998 y 1999 fue votado como el artista #1 del mundo en el ranking de la prestigiosa revista DJ Mag.

Las mujeres se abren paso en la música electrónica / Levante EMV

El Techno berlinés

Este impronunciable nombre, que en alemán significa ‘artista de sonido’ es la tarjeta de presentación de uno de los disc jockeys más de moda en la purista escena Techno berlinesa. A principios de año, Klangkuenstler (Baviera, 1985) fue capaz de reunir él solo a más de 5.000 personas en un pabellón de Ifema (Madrid) con su concepto Outworld. Con un sonido industrial, metálico y sin concesiones, sus sesiones recorren ricos paisajes sonoros y exhiben intrincadas técnicas de mezcla. Su estilo 100% personal le ha proporcionado una legión global de adeptos. En Medusa tocará el set de apertura del escenario Resonance de... ¡Tres horas de duración!

Latin house

Diamanté Anthony Blackmon (Guatemala, 1991) alias Gordo es uno de los casos de renaming más exitosos de la música. Desarrolló la primera parte de su carrera bajo el nombre de Carnage, pero hace pocos años rebautizó su avatar artístico, pasando del Trap y el Hip-hop al House y al Techno, y explorando nuevas dimensiones de la electrónica hacia el latin house y la música melódica. Recientemente, ha lanzado ‘Diamante’, un imponente disco que incluye colaboraciones con Maluma, FEID, Nicky Nicole y Drake entre otros, demostrando que la música urbana y electrónica pueden ir de la mano.

Sebastian Ingrosso y Steve Angello otra vez al mando

Steve Angello (Atenas, 1982) y Sebastian Ingrosso (Estocolmo, 1983) son dos de los tres integrantes del legendario trío electrónico Swedish House Mafia. Como miembros de la formación —junto a Axwell, que en esta ocasión no estará— fueron, junto a David Guetta y Avicii, los artistas más decisivos en la popularización mundial del EDM y el Progressive House entre 2005 y 2015. Angello es idolatrado por su estilo enérgico y su innovadora música, mientras que Ingrosso es reconocido por su fusión de melodías pegadizas y ritmos más contundentes. Sin duda, en su sesión sonarán hits como ‘Don’t you worry child’, ‘Save the World’ o ‘Greyhound’.

Un creador de tendencias

El prestigioso DJ y productor Richie Hawtin (Banbury, Reino Unido, 1970) es, además de un fino músico, un inagotable creador plástico, un creador de tendencias tecnológicas y un emprendedor visionario. Entre sus innovaciones, destaca su exploración de sonidos experimentales bajo los alias Plastikman y F.U.S.E. y su contribución al diseño de Model 1, una disruptiva mesa de mezclas que ha redefinido el arte del deejaying. Hace más de 30 años desde que empezó a destacar en la escena nocturna de Detroit —cuna del movimiento Techno— y los primeros éxitos de su sello Plus-8.

Inagotable genio creador

El deejay francés DJ Snake es un inagotable genio creador de hits de baile en los que fusiona electrónica, ritmos tropicales y sonidos urbanos. Suyo es el himno generacional ‘Turn down for what’ (2013), incluido esta semana en el cuadro de honor de los 100 videoclips más vistos en su década en YouTube. Las estrellas del pop y la escena latina hacen cola para cantar la música compuesta por DJ Snake. Con Major Lazer produjo la canción del verano en 2015, la inolvidable ‘Lean On’; y a dúo con Justin Bieber creó la enérgica balada ‘Let me love you’ (2016). Entre sus éxitos en solitario destaca ‘Magenta Riddim’.