El PSPV da por perdida la alcaldía de Sueca al no lograr el voto que le faltaba

El PSPV de Sueca ha arrojado la toalla y no luchará más por retener la alcaldía de la capital de la Ribera Baixa. Ya no le quedan opciones. Salió a la desesperada en busca del voto que le faltaba tras presentarse oficialmente la moción de censura impulsada por Sueca per Davant (SxD), Compromís y la dirección provincial del Partido Popular, pero no ha encontrado nuevos aliados para mantenerse al frente del ayuntamiento. Ningún concejal de la coalición nacionalista ni la única regidora del PP que se ha mantenido fiel a las órdenes transmitidas por los dirigentes autonómicos ha aceptado sentarse a negociar con los socialistas. No hay margen de maniobra. En esas condiciones, solo un imprevisto puede evitar que el líder del grupo independiente, Julián Sáez, se convierta el miércoles en el nuevo alcalde de la ciudad.

Julián Sáez será investido alcalde de Sueca el miércoles / Levante EMV

Una ciudad singular

La moción de censura es otro episodio más que certifica la singularidad de la política suecana, paradigma de pactos inverosímiles que sólo encuentran explicación en la incapacidad demostrada por los partidos de izquierdas para aprovechar la mayoría que obtienen en las urnas. Odios atávicos y exacerbados personalismos dominan la escena. Un cainismo que, por extraño que parezca, también anida en el centro derecha, que vive en una crisis continua que da pie a escisiones que generan nuevas agrupaciones electorales que actúan como bisagras para arbitrar la apertura y el cierre de los sucesivos gobiernos municipales.

Ese papel de componedor lo ha ejercido SxD en la última década. Ha gobernado con unos y con otros para estabilizar la gestión municipal y, en ocasiones, como volverá a ocurrir ahora, ha aprovechado las rivalidades cruzadas para ostentar la vara de mando. El grupo independiente logrará así mantenerse en el gobierno local pese a cambiar de socios. Hace un mes compartía el ejecutivo con el PSPV y a partir del 14 de agosto se repartirá el poder con Compromís, que será quien en realidad ostente el control del consistorio gracias a sus siete concejales. SxD solo tiene tres. Y el voto que necesitan para alcanzar la mayoría absoluta lo brindará la portavoz del PP, Carolina Torres, que dará solidez al pacto a costa de resquebrajar tanto el Grupo Popular como la agrupación local del partido, que ha vuelto a saltar por los aires ante la negativa de los militantes a aceptar la moción de censura.

Un PP agrietado

Tan descompuesto está el PP de Sueca que dos de sus concejales, Isabel Benet y Pío Lledó, se incorporaron al gobierno municipal liderado por el PSPV nada más tener constancia de que Torres iba a suscribir la moción de censura pese a haber votado en contra de ella ante los afilados en una asamblea local a la que también asistieron observadores de la dirección provincial y regional. La presión ejercida por dirigentes de Ens Uneix, el partido impulsado por el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, socio del PP en la diputación, fue determinante para evitar que prosperara el pacto alcanzado por los concejales del PP y el PSPV para evitar la moción de censura.

Uno de los objetivos del nuevo gobierno será poner orden en la situación financiera del consistorio. Sueca per Davant justificó la ruptura de su pacto con el PSPV en el supuesto caos económico del ayuntamiento. Los socialistas y también Benet y Lledó lo niegan y se preguntan cómo es posible si la concejalía de Hacienda ha estado en manos de SxD desde el año 2015.

manoli Egea y el todavía alcalde, Dimas Vázquez. / Levante EMV

Suscríbete para seguir leyendo