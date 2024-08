El calor fuerza a los ayuntamientos a crear más zonas de sombra en la calle

Las alertas rojas por altas temperaturas se suceden en la Ribera Alta en un verano que encadena la cuarta ola de calor consecutiva y los ayuntamientos buscan introducir vegetación en las calles que ayude a reducir el calor o generar refugios climáticos que se conviertan en zonas de alivio para los vecinos.

El Ayuntamiento de l’Alcúdia aprobaba esta misma semana, a propuesta de Compromís, la redacción de un plan de refugios y de adaptación al cambio climático que, entre otras medidas, contempla la creación de nuevas zonas de sombra. El Ayuntamiento de Alzira también trabaja con esta misma perspectiva. El año pasado ya presentó una propuesta en el «Demo Day Smart City», un encuentro convocado por la Asociación Valenciana de la Energía y la Diputación, y ahora participa como socio en el proyecto europeo «Re-fresh! Let’s adapt to climat change thanks to cool islands» (¡Refresca! Adaptándose al cambio climático gracias a islas frescas).

La Plaça de la Generalitat y la de Cartonajes son los espacios públicos elegidos por el consistorio para instalar los refugios climáticos derivados de su participación como socio en este proyecto, aunque posiblemente no sean los únicos en los que actúe el ayuntamiento para ofrecer zonas de respiro con vegetación, fuentes e incluso pulverizadores de agua cuando los termómetros registren picos asfixiantes. El entorno de la Escola d’Adults (EPA) Enric Valor e incluso el parque Pere Crespí son otras posibles ubicaciones de este tipo de estructuras que ayuden a paliar las temperaturas extremas en la ciudad y a revegetar plazas y parques donde hoy predomina el hormigón, según ha adelantado el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez. Allí donde no lleguen los fondos europeos, el consistorio contempla invertir recursos del plan de obras e incluso fondos propios.

Más sombra en los colegios

«El calor no da tregua y lo que antes podía ser algo estético, ahora empieza a ser necesario», expone el munícipe, mientras detalla que los técnicos están analizando «qué posibilidades existen» tanto en la plaza de la Generalitat como en la de Cartonajes, «para si no una las dos», ofrecer estos espacios para desarrollar la experiencia piloto de crear una manzana fresca que prevé el proyecto Re-fresh!. Los socios portugueses serán los encargados de diseñar estos espacios que se construirán en las ciudades que participan en el programa, una francesa y otra turca, además de Alzira.

Domínguez augura que serán unas pérgolas modulables que ofrecen un amplio abanico de posibilidades, entre ellas futuras ampliaciones, pero advierte de que, al margen del desarrollo del proyecto Re-fresh!, que ya contempla para el próximo año, el ayuntamiento trabaja en diferentes actuaciones que tienen un objetivo similar, mitigar las altas temperaturas que cada vez se registran durante más tiempo en el actual marco de emergencia climática.

En este sentido, recuerda que el ayuntamiento ya tiene actuaciones programadas en el entorno de los colegios Ausiàs March -donde ya se han aplicado algunas medidas- y Lluís Vives y la Purísima, para a la que vez que se mejora la seguridad, «reverdecer» estos espacios con más árboles, mientras que también se prevé actuar en los patios de los colegios García Lorca y Blasco Ibáñez para generar más zonas de sombra, a petición de los propios centros. El consistorio prevé utilizar ayudas a la movilidad sostenible para reordenar estos entornos con más vegetación.

Edificios "climáticamente seguros"

Por otra parte, el alcalde de Alzira también ha señalado que, siguiendo el ejemplo del refugio climático de Cruz Roja, el ayuntamiento también contempla que edificios públicos e incluso los colegios se puedan utilizar como refugios en caso de olas de calor, como sucede en invierno cuando se hunden las temperaturas. «La idea es hacer un listado de esos espacios para que el área de Servicios Sociales pueda publicitarlos como espacios climáticamente seguros», explica, mientras señala a modo de ejemplo que tanto la biblioteca como la casa de la cultura podrían ofrecer ese servicio en horas determinadas.

La propuesta de generar estos refugios climáticos o islas frescas está en la agenda del gobierno municipal prácticamente desde que entró hace poco más de un año, no obstante, la existencia de un aparcamiento subterráneo en la plaza de la Generalitat dificulta cualquier propuesta de plantar vegetación en la superficie y, en este caso, Domínguez señala que una opción pasaría por buscar el perímetro y aprovechar en lo posible las actuales estructuras que prolongar la sombra. Por lo que respecta a la plaza de Cartonajes, señala que ofrece más posibilidades, como cubrir la zona de bancos con pérgolas que se puedan ampliar. n