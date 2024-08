Más del 90 % de las noches de verano son ya tropicales en la Ribera al superar los 20 ºC

El verano no ha dado, hasta el momento, ni una mínima tregua a los vecinos de la Ribera. Que haga calor en esta época del año entra dentro de lo esperado. Ahora bien, los registros térmicos se superan de forma reiterada con el paso del tiempo. Una circunstancia que convierte el estío en un periodo cada vez más difícil de soportar. Un dato lo ejemplifica: más del 90 % de las noches han sido tropicales en Alzira desde la entrada en la actual estación.

En el último lustro, principalmente, se ha normalizado una situación que se ha considerado anómala durante décadas. A pesar de que la comarca se encuentra a unos 1.500 kilómetros del trópico, registra temperaturas que son más propias de esta parte del globo terráqueo.

Noches tórridas

Desde que comenzó el verano, las noches tropicales, aquellas en las que el termómetro no desciende de los veinte grados centígrados, han sido una constante en la capital de la Ribera Alta. Fueron ocho en los últimos días de junio y treinta en julio, es decir, todas menos una. En agosto, no ha habido una sola noche en la que el mercurio marcase menos de 20 ºC. No solo las máximas determinan el calor y la sensación térmica, ya que las mínimas se producen durante la noche: cuanto más elevadas sean, peor se descansa y, en consecuencia, la percepción de sofoco.

Según los datos recopilados por la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia, Avament, el punto de medición instalado en el Ayuntamiento de Alzira no ha registrado ni una sola noche tórrida, es decir, con temperaturas mínimas de 25 ºC o más. Una mejora con respecto al pasado verano, en el que se pulverizaron todos los récords. Hasta en cuarenta días el termómetro no bajó de veinticinco grados en 2023.

Un grupo de bañistas, en la playa. / EUROPA PRESS

Los datos recopilados en Alzira sirven de ejemplo para explicar un fenómeno que se produce en el resto de la Ribera, que cambia progresivamente su clima mediterráneo por uno de tipo tropical. Al menos, en lo que a registros de temperatura se refiere. Si se comparan con los de Sumacàrcer, uno de los puntos más cálidos de la comarca, el análisis muestra también un verano repleto de noches tropicales: ocho en junio, treinta en julio y todas las de agosto, hasta la fecha. Sin embargo, la localidad del Vall del Xúquer tuvo en julio cuatro noches tórridas.

Nuevos modelos de ciudad

Como ya ha informado Levante-EMV, el calentamiento global ha transformado situaciones anecdóticas en cotidianas. Hace cuatro décadas, el número de noches tropicales que se producían en la comarca a lo largo de un año era seis veces inferior.

Para adaptarse a esta nueva realidad, los ayuntamientos de la comarca trabajan en introducir vegetación en las calles que ayude a reducir el calor o generar refugios climáticos que se conviertan en zonas de alivio para los vecinos. La instalación de pérgolas en calles o plazas, de nuevas fuentes o incluso pulverizadores de agua va camino de convertirse en norma.

