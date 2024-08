El drama del pastor: 'Las treinta ovejas cayeron como moscas tras beber agua'

«Cuando vi que una se desplomaba, ya me imaginaba lo que acabaría pasando. Acabaron cayendo como moscas». Es el testimonio del ganadero de Alginet Miguel García Novillo, que perdió, repentinamente, treinta ovejas y cabras, algunas de ellas embarazadas, tras beber agua estancada en un barranco de la localidad de Benifaió. Agentes del Seprona de la Guardia Civil investigan los hechos.

El pastor ribereño explicó a Levante-EMV que se encontraba con su rebaño a las afueras de Benifaió, cerca de la antigua discoteca Chivago River. «Buscaba un lugar donde refugiarnos del calor, debajo del puente, para que los animales descansen y bebiesen un poco de agua. Pero, cuando me di cuenta, cayeron como moscas», aseguró el ganadero.

Treinta ovejas y cabras fallecieron casi en el acto tras ingerir agua estancada. Sin que García pudiera hacer nada para evitarlo. «Cuando vi que la primera empezaba a temblar y se desplomó, ya sabía lo que iba a suceder. Intenté evitarlo y apartarlas del agua, pero ya era demasiado tarde. Es una lástima, porque muchas estaban embarazadas», lamentó. Igualmente, indicó que, en estos casos, las indemnizaciones que ofrecen las compañías de seguros no siempre cubren el valor real del ganado.

Antecedentes

El pastor de Alginet, de 72 años, se ha dedicado a dicho oficio «toda la vida». No era la primera vez que guiaba a su rebaño hacia dicho lugar, aunque no pacía allí con frecuencia. Sin embargo, aseguró que en el pasado ha sufrido dramas similares, también relacionados con la ingesta de agua supuestamente insalubre: «Ya he pasado varios malos tragos como este, hace unos años sucedió algo similar y perdí unas cuarenta o cincuenta ovejas. Afortunadamente, no me supone la ruina, pero siempre es un momento difícil de pasar», comenta.

Los casos anteriores se produjeron en otros lugares, aunque con un denominador común. El ganadero sospecha de la actividad de una comunidad de regantes cercana. Fuentes de dicha entidad, sin embargo, negaron una posible implicación en lo ocurrido. «Solo se vierte, y de forma ocasional, el agua del contralavado de los filtros. Es agua que no representa peligro alguno, ya que sale limpia. Por ley, tenemos prohibido utilizar productos químicos o nocivos para el medio ambiente», señaló un portavoz de la entidad agrícola, que ha colaborado con la Guardia Civil en la investigación de los hechos.

A la espera de los análisis

Los agentes del Seprona han tomado muestras de los cabezales de riego de la comunidad y del agua estancada ingerida por el rebaño. Además, el veterinario examinó los cuerpos de los animales para averiguar el motivo de la muerte. La investigación todavía se encuentra abierta. Todas las pruebas se analizan en estos momentos y su resultado permitirá esclarecer el lamentable suceso.