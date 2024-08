Dimas Vázquez alega que no hay motivo para su relevo y Compromís replica que era «necesario»

La guerra de cifras para tratar de realizar una fotografía de la situación económica del Ayuntamiento de Sueca, el motivo principal esgrimido por los firmantes de la moción de censura, ha centrado buena parte del debate. Mientras el socialista Dimas Vázquez defendía que se trata de un argumento que no justifica su destitución, por lo que señalaba que la moción de censura «no es ética al faltarle una motivación», y denunciaba que el PP está utilizando Sueca «como moneda de cambio» en su acuerdo con Uneix en la diputación, los promotores de la moción de censura no han dudado en exponer que la situación económica del consistorio es crítica hasta el punto que en varias ocasiones se dejó entrever que posiblemente sea necesaria una subida de impuestos.

«No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que ser responsables», ha señalado la portavoz de Compromís, Pilar Moncho, grupo mayoritario en el nuevo gobierno con siete concejales, para acabar señalando que «el cambio era preciso». Tanto Moncho como el nuevo alcalde, Julián Sáez, han recordado frente a los duros calificativos empleados por Vázquez, que la moción de censura es un mecanismo legítimo. «Vd. ha demostrado que no sabe perder ni sabe ganar», ha incidido la edil de Compromís, recordando los intentos de Vázquez por pactar con otras fuerzas cuando no era el partido más votado y el no haber sido capaz de consolidar un gobierno con mayoría.

Pilar Moncho, portavoz de Compromís, en el pleno que ha aprobado la moción de censura. / Perales Iborra

Contención del gasto

La exconcejal de Hacienda, Noelia Benedito, que ha actuado como portavoz de Sueca per Davant, se ha mostrado contundente para desmontar las cifras ofrecidas por Vázquez para defender la buena salud del ayuntamiento y ha señalado unos ahorros de 6,1 millones que conformaban el remanente en 2019 se han consumido bajo su mandato y que los técnicos consideran que el ayuntamiento está en «quiebra técnica». «Se gastan dos millones más de lo que se ingresa y sin remanente ya no se pueden maquillar las cifras», manifestó, mientras replicaba que el plazo fijo de dos milones que acaba concertar el ayuntamiento procede de los ingresos del IBI, «un dinero que será necesario para acabar el año».

Julián Saéz ha anunciado entre las primeras medidas una reducción del coste de los órganos políticos, entre ellos el sueldo del alcalde. «Los concejales seremos los primeros en dar ejemplo con políticas de contención del gasto. Gestionaremos el ayuntamiento con el sentido común de la economía doméstica», ha indicado.