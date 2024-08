Una moció, una lliçó

La sessió d’investidura de Julian Sáez com a nou alcalde de Sueca, de la qual en tinc coneixement gràcies a la crònica que signa l’amic Joan Gimeno a Levante-EMV, desperta els meus instints més primaris. Com a periodista he sentit enveja. Ho sé; és molt lleig. Però no és menys cert que immersos en una crisi que afecta del ple a la professió a la qual he dedicat tota la meua vida no puc més que reivindicar la feinada que ha fet Gimeno relatant minut a minut el vodevil polític que ha acabat amb un relleu al capdavant de l’ajuntament suecà. Sense les cròniques de Gimeno mai ens hauríem assabentat de com es va gestar la moció de censura, mai hauríem sabut de les negociacions entre uns i altres i, el que és pitjor, mai hauríem pogut fer-nos una idea de les veritables raons que movien a tots els actors d’aquesta trama a actuar en un sentit o un altre. Sincerament, m’haguera agradat signar aquest relat.

Integrants del nou govern de Sueca. / Perales Iborra

Pot ser, una vegada materialitzat el canvi d’alcalde, als suecans i suecanes allò que més els importe siga que farà el nou govern. És lògic. Potser també que ningú recorde com aquest diari va actuar com a notari fidel i deixava constància, negre sobre blanc, durant dos mesos llargs, de com van evolucionar els pactes, de qui hui deia blanc l’endemà deia negre, de les venjances i també les traïcions que han aflorat durant totes aquestes setmanes. Tota una lliçó de bon fer, un exemple de periodisme local.

Gimeno i jo ens coneixem des de fa més de trenta anys. Vam compartir micròfon a l’extinta Ràdio Ribera. D’ell, ben igual que de Ferran Lletí, Carles Galletero o Andreu Alberola, vaig aprendre a estimar aquest ofici. Llegir-lo aquests dies m’ha fet pensar en com és d’important mantenir un ecosistema informatiu propi, de proximitat i que prioritze aquelles notícies de casa nostra i que ningú més contarà. De fet, en un món on les notícies arriben a mil per hora, on les xarxes socials semblen un mercat de peix on tothom crida la seua veritat, el periodisme de proximitat es converteix en una illa on refugiar-se, un oasi on la informació circula de manera més reposada i, de vegades, amb més temps per a l’anàlisi.

Els periodistes locals són els nostres «detectius» que investiguen i destapen les veritats que, de vegades, els grans mitjans ignoren. La premsa de proximitat no només ens informa sobre les festes del poble o les obres que mai acaben; és un element essencial per a la cohesió social. Ens ajuda a conèixer els nostres veïns, a entendre les problemàtiques que ens envolten i, per què no, a riure’ns dels petits drames quotidians que ens fan humans.

No obstant això, el pas del temps farà que la moció de censura que ha acabat amb el mandat de Dimas Vázquez passe a l’oblit. D’ací a uns anys, però, segur que el seguit de cròniques publicades ajudarà a un historiador o a un jove estudiant de periodisme en algun treball d’investigació. I encara que un mateix esdeveniment, vist des d’angles o punts de vista diferents, es veu de manera diferent, m’atreviré a dir que les cròniques publicades tindran el valor d’anar més enllà de la realitat relativa o subjectiva. Seran un troç de la nostra història col·lectiva.

PD: Sort i ventura al nou alcalde.