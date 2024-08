Morant califica de "vergüenza política" la participación de Compromís en la moción de censura de Sueca

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha calificado de “vergüenza política” la participación de Compromís en la moción de censura de Sueca que este miércoles ha arrebatado la alcaldía al socialista Dimas Vázquez, promovida por la formación valencianista junto a un grupo independiente local integrado en la plataforma municipalista que lidera Ens Uneix y una concejal del PP. Morant ha emplazado a Compromís a explicar “por qué va en contra de la voluntad del pueblo y por qué cambia un alcalde socialista por otro que, desde luego, no comparte los valores progresistas que tendríamos que compartir Compromís y los socialistas”, al tiempo que le invitaba a sentarse a negociar un acuerdo “para que estas cosas no vuelvan a pasar ni en Sueca ni en ningún otro sitio”.

La moción de censura impulsada por Compromís, Sueca per Davant y la exportavoz del PP, Carolina Torres, propició el miércoles la destitución del socialista Vázquez y la elección de Julián Sáez (SxD) como nuevo alcalde.

“No se entiende que allí donde había un alcalde socialista y donde el PSOE había sido la lista más votada se haga una operación política que quite al alcalde que ha decidido la ciudadanía y se cambie por otra formación política apoyada incluso por Compromís”, ha señalado Morant, que participaba en un acto en Gandia.

La secretaria general del PSOE ha enmarcado este tipo de acuerdos en el ámbito municipal, por lo que no contempla que tenga consecuencias, pero ha abogado por abrir una reflexión para evitar que se repitan estas situaciones: “Qué pasa para que, en una ciudad como Sueca, que históricamente vota izquierdas mayoritariamente, una fuerza progresista como es Compromís le quite la alcaldía a quien ha ganado las elecciones y se la dé a una fuerza no progresista, eso es ir en contra de la voluntad ciudadana. Creo que la reflexión la tendrán que hacer otros, tendrán que epxlicar porqué lo hacen”, ha señalado la ministra.