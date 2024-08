«Mi padre decía que las obras no se iban a encontrar, la alegría es muy grande»

«Estamos contentísimos, no teníamos esperanzas de que se encontraran las obras robadas en Albalat. Mi padre ha seguido todo el proceso, le hemos ido informando y nos daba su opinión. La alegría ha sido muy grande porque él mismo decía que no las íbamos a encontrar». Éstas eran las sensaciones de Anna Boix, la hija del polifacético artista de l’Alcúdia Manolo Boix, después de que la Guardia Civil devolviera el miércoles al Ayuntamiento de Albalat las obras recuperadas tras el doble robo en la fuente-monumento de la Plaça de la Cort, que lleva la firma de Boix.

El objetivo pasa ahora por restaurar las dos piezas recuperadas y plantear la reconstrucción de la tercera obra sustraída «aunque en este caso no sea inmediatamente», comenta Anna Boix, restauradora de profesión, que ha podido revisar el estado de las obras y confirma que «se pondrán salvar» con la ayuda del también escultor Jaume Espí, que conserva los moldes.

«Al final ha acabado bien, no perfecto, pero todos estamos esperanzados de que vuelva a reconstruirse», señalaba Anna Boix a Levante-EMV, mientras revelaba que, además del daño sufrido por las obras de arte, el «salvaje» ‘modus operandi’ de los autores, que amarraban con cinchas las obras para aprovechar la tracción de un vehículo y arrancarlas, ha afectado al monumento a la espera de una valoración técnica más concreta: «Hay también un problema estructural y también habrá que restaurar la base. La base y las esculturas se pensaron conjuntamente», ha detallado.

La Guardia Civil devolvió el miércoles las escultura recuperadas en una chatarrería en un acto que contó con la presencia del subdelegado del gobierno, José Rodríguez, mandos de la benemérita, así como el alcalde de Albalat de la Ribera, José Antonio Roig o la hija del escultor. El ayuntamiento ha manifestado en todo momento la voluntad de restaurar esta obra de arte.

El cariño del pueblo

«Estas cosas no se comentan hasta que pasa, pero hemos comprobado el cariño que tienen a la fuente en Albalat, es un símbolo y es importante que se pueda devolver al estado original en las mejores condiciones posibles cuando sea posible. Hay un retorno muy positivo del ayuntamiento y de la gente del pueblo, sabemos que es un ayuntamiento modesto pero no dudo que hará todo lo que pueda y más, aunque hará falta un poco de ayuda. Me gustaría que las instituciones pudieran colaborar», señala la hija de Manolo Boix.

Sobre el posible coste de esta intervención, en unas piezas que se han valorado en 300.000 euros, Anna Boix señala que se trata de obras únicas, que no se reprodujeron en serie «y muy singulares, que además tienen una edad y forman parte del patrimonio cultural», de ahí esa tasación, si bien no cree que la restauración alcance ese importe.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por estos robos al grabar un tercer intento de arrancar una escultura de la fuente.