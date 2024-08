"Las alianzas 'antinaturales' han funcionado muchas veces en Sueca mejor que las naturales"

- Algunas mociones de censura resultan traumáticas y generan una fractura en el propio municipio. ¿Cómo cree que va a reaccionar la sociedad en Sueca ante este cambio forzoso de gobierno?

- Sueca es una ciudad madura que ni va a sufrir ningún trauma ni va a fracturarse de ningún modo después de haberse puesto en marcha un mecanismo legal y democrático para elegir su futuro político más inmediato. La población ha reaccionado con normalidad a este cambio, con personas a favor y personas en contra. Lo que no hubiese sido normal es que la moción de censura no hubiese generado comentarios ni reacciones de diversa índole. A pesar de los inevitables excesos verbales en redes sociales, todo ha transcurrido dentro de los cauces de la normalidad democrática teniendo en cuenta también que en Sueca existe una importante dispersión del voto entre hasta ocho opciones políticas diferentes.

- ¿La sociedad local demandaba este cambio?

La sociedad local lo que demanda, y además se merece, es un gobierno local cohesionado y en el que no falte ni la comunicación, ni la complicidad ni la confianza entre sus miembros. La mala sintonía entre varios integrantes del gobierno llegó hasta tal punto que dar continuidad a la alianza entre el PSPV-PSOE y Sueca per Davant hubiese sido del todo perjudicial para nuestra ciudad, y nosotros teníamos claro que nunca íbamos a permitir que Sueca saliese perjudicada.

Julián Sáez, con la mano en el pecho, al momento de ser investido alcalde en el pleno del miércoles. / Perales Iborra

- La moción de censura ha fracturado al PP y generado alguna tensión en Compromís. ¿La crisis del PP debilita al nuevo gobierno?

Para nada. Las once personas que, durante los próximos tres años, asumimos el reto de cambiar el rumbo del Ayuntamiento de Sueca somos las que el pasado 24 de julio firmamos la moción de censura y el 14 de agosto la votamos a favor. Para el nuevo gobierno, el grupo municipal popular está integrado únicamente por Carolina Torres González y bajo esta premisa vamos a trabajar por Sueca como un verdadero equipo.

"Dar continuidad a la alianza entre el PSPV y Sueca per Davant hubiera sido del todo perjudicial para la ciudad"

- ¿Tan mala es la situación económica en el ayuntamiento?

Si oyes al ex alcalde y a la portavoz socialista todo es una farsa, Sueca va muy bien y la culpa es toda de los funcionarios. Pero la realidad es otra bien distinta, si no que les pregunten a las empresas y autónomos que han sufrido los impagos de sus facturas. La situación económica del Ayuntamiento la explicó detalladamente el miércoles en el pleno de la moción de censura la portavoz de Sueca per Davant con los números en la mano. La realidad es más que preocupante y voces autorizadas hablan en términos de quiebra técnica. Mirar hacia otro lado es hacer un flaco favor a Sueca y a todos sus habitantes.

- En el pleno de investidura se hicieron varias alusiones a una posible subida de impuestos. ¿El nuevo gobierno tiene clara que va a ser necesaria?

El nuevo gobierno lo que tiene claro es que, por responsabilidad política, ha asumido la gestión de un ayuntamiento que a día de hoy es un caos y un marrón de dimensiones considerables. Tal y como dije el miércoles, para revertir la situación actual deberemos adoptar medidas valientes e incluso impopulares. ¿Cual será nuestra escala de prioridades para estos tres años que restan de legislatura? ¿Deberemos actualizar determinados impuestos y tasas? ¿Hasta dónde llegaremos con las políticas de contención del gasto? Las respuestas a todas esas preguntas y muchas otras empezaremos a encontrarlas en los próximos días.

"Hemos asumido por responsabilidad la gestión de un ayuntamiento que es un caos y un marrón de dimensiones considerables"

-¿Qué otras medidas contempla para poner orden en las cuentas?

La primera medida será dar ejemplo. La clase política no puede pedir sacrificios a la ciudadanía y al mismo tiempo ponerse unos sueldos elevados y hasta cobrar de varias administraciones como sucedía hasta ahora. El decoro debemos cuidarlo porque de lo contrario la gente deja de creer en sus servidores públicos y con razón. Reduciremos la masa salarial destinada a políticos y personal eventual. Otra medida será trabajar de la mano del Departamento de Intervención y sus profesionales, que al fin y al cabo son quienes más entienden. No podemos hacer caso omiso a sus recomendaciones como ha sucedido hasta ahora. Si toca ajustarse los cinturones por la herencia recibida de las políticas económicas de los últimos años deberemos hacerlo. También nos pondremos manos a la obra para confeccionar un presupuesto municipal para 2025 acorde con la realidad económica. No podemos seguir con las cuentas de 2023 prorrogadas.

"Si toca ajustarse los cinturones por la herencia recibida de las políticas económicas de los últimos años deberemos hacerlo"

- Dimas Vázquez le reprochó falta de lealtad y de valentía por no haber alcanzado ese acuerdo tras las municipales. ¿Por qué no se cerró aquella negociación con Compromís?

El PSPV-PSOE no puede acusar a Sueca per Davant de deslealtad y mucho menos cuando en el primer año de gobierno de coalición jamás rompimos la disciplina de voto. Lo dije una vez y lo repito ahora, la lealtad se gana dando ejemplo, es un principio que debe ser recíproco y que no se puede exigir cuando uno mismo no lo pone en práctica. Es más, Sueca per Davant solo le debe lealtad a las personas de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. Respecto a la posibilidad de explorar un tripartito junto a Compromís y el PP tras las elecciones de 2023, lo único cierto es que Compromís nos ofreció sus siete votos para el pleno de investidura. Solo había que explorar la predisposición del PP pero esa opción ni tan solo nos la llegamos a plantear, no hicimos ni una sola llamada telefónica, para que vea la gente nuestro gran afán de poder y de ostentar la alcaldía que se empeña en hacer creer el ya ex alcalde. En aquel momento, mayo de 2023, estábamos convencidos que el acuerdo con el PSPV-PSOE era lo más conveniente pensando en Sueca y en la estabilidad y solidez de su gobierno. Hubo quienes nos advirtieron que estábamos cometiendo un error y el tiempo les ha dado la razón.

Julián Sáez devuelve los aplausos tras su elección. / Perales Iborra

- ¿Gobernar con dos socios puede ser más complicado que con solo uno?

Este primer año de legislatura hemos gobernado con un solo socio y ha sido muy pero que muy complicado desde el principio. Al final ya no es tanto cuestión de si es un bipartito, un tripartito o un gobierno en solitario. Es cuestión de la sintonía y de la relación entre las personas que lo forman, así como de la predisposición a trabajar desde el respeto mutuo y a priorizar aquello que une sobre aquello que separa

- ¿Qué papel ha jugado la plataforma municipalista y Ens Uneix en esta negociación?

Sueca per Davant fue, el pasado mes de febrero, uno de los partidos promotores de Unió Municipalista en la convención estatal celebrada en Madrid. Estamos muy implicados en esta confederación de partidos independientes, de hecho formamos parte de diferentes grupos de trabajo, así como de los comités comarcal y provincial. Hasta ahora los partidos locales como el nuestro estábamos solos pero eso ha cambiado. Hemos sido capaces de crear una estructura que nos permite interactuar entre nosotros. Ens Uneix también es un partido promotor de Unió Municipalista como nosotros. Tenemos una relación estupenda y esperamos seguir teniéndola estos próximos años ya que ostentan la vicepresidencia de la Diputación de Valencia. Estas últimas semanas, como venimos haciendo desde febrero, hemos seguido haciendo política de la mano de Unió Municipalista, Ens Uneix y muchos otros partidos compañeros como el nuestro.

- ¿Por qué la política en Sueca ha dado lugar a pactos tan extraños?

Sueca siempre ha sido una ciudad políticamente diversa, tanto que nunca nadie ha sido capaz de lograr una mayoría absoluta en unas elecciones municipales. Eso ha hecho inevitable recurrir a los pactos postelectorales cada cuatro años y que en algunas ocasiones se hayan juntado compañeros de viaje de lo más variopintos. La animadversión personal entre políticos ha sido muchas veces el detonante de que fraguara alianzas de agua, aceite y elementos pirotécnicos. Y lo curioso es que muchas veces han funcionado mejor estas alianzas ‘antinaturales’ que las ‘naturales’.

