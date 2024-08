Las cámaras de vigilancia facilitan la identificación de los autores de 70 actos incívicos en Carcaixent

El gobierno de Carcaixent celebra el éxito de las cámaras de videovigilancia en el primer aniversario de su implantación en las zonas donde se acumula más basura y prevé la instalación de más cámaras en otras áreas. Desde septiembre del año pasado hasta junio de este año, las cámaras han permitido a la Policía Local identificar mediante las imágenes más de 70 actos incívicos. En 9 meses, más del 60% de las sanciones han sido tramitadas y pagadas voluntariamente por los infractores, mientras que el resto están en vía ejecutiva.

Las conductas incívicas no solo generan lugares de suciedad e insalubridad, sino que también implican un coste económico para todos los ciudadanos de Carcaixent, que tienen que asumir los gastos derivados de la limpieza de estas áreas. “No tienen que pagar justos por pecadores”, recalca Carolina Almiñana, Alcaldesa de Carcaixent, "la ciudadanía está cada vez más concienciada en que estas actitudes no pueden quedar impunes, ya que no solo se incumplen las normas básicas de convivencia, sino que también perjudican a la comunidad en su conjunto".

Más cámaras de vigilancia

Con la certeza que el sistema implantado está funcionando, se ha previsto en el presupuesto una partida destinada a la instalación de más cámaras en otras zonas conflictivas, donde los vecinos todavía sufren los actos incívicos que acometen una minoría.