Voces críticas en el PSOE achacan la censura de Sueca a la debilidad de la dirección comarcal

La moción de censura que ha arrebatado al PSOE la alcaldía de Sueca ha provocado un fuego cruzado con críticas de la dirección del PSPV a Compromís y la réplica de Ens Uneix a la secretaria general de los socialistas valencianos, pero también algunas críticas en clave comarcal. Paco Puig, militante de la agrupación de Corbera, ha lanzado una carta en la que señala que lo sucedido en Sueca es «una muestra palpable de la total inacción y la falta de iniciativa política de la actual dirección de la Ribera Baixa» que encabeza Rafael Gisbert.

«La debilidad de la dirección comarcal, la falta de iniciativa, de movilización y discurso propicia situaciones como la moción de censura de Sueca, ante la cual la comarca calla», señala Puig. El envite no pasaría de ser una reflexión crítica de un militante de base de no ser porque Paco Puig está alineado con el alcalde de Almussafes, Toni González, y conocido es el pulso latente que González mantiene con el alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Puig recuerda que fue Mayor quien auspició la elección de Gisbert «con el apoyo de la agrupación de Sueca».

«Ha hecho falta una siempre lamentable moción de censura para que la dirección comarcal active los mecanismos de participación y movilización de nuestro partido como, por ejemplo, la convocatoria de una ejecutiva abierta, cuando hasta la fecha todas han sido cerradas a cal y canto y nunca con la intención de debatir, acordar, pactar o impulsar nuestro partido».

Puig señala que la dirección comarcal «rehúye el debate» que, incide, resulta siempre beneficioso. «Pero no, el objetivo no es construir un partido fuerte, el objetivo de la dirección comarcal de Rafa Gisbert es mantener prietas las filas y no incomodar a sus socios de Compromís, que se regodean de la falta de respuesta comarcal a sus provocaciones políticas o acciones tan rastreras como la moción de censura de Sueca», donde un pacto con concejales de un grupo independiente y una edil del PP ha arrebatado la alcaldía al socialista Dimas Vázquez.

Puig señala como otro ejemplo lo sucedido en Favara, municipio de Gisbert, «donde tras dos legislaturas regalando un cheque en blanco a Compromís para que gobernara en minoría, ha acabado gobernando el PP» o la situación de Corbera, «donde nuestra agrupación está totalmente bloqueada y paralizada».