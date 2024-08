Bous al carrer, o a les muntanyes?

Mahatma Gandhi, va dir que “la grandesa i el progrés moral d’una nació pot mesurar-se per la forma en la que tracta als seus animals”. Per això, el debat al voltant dels actes taurins a Carcaixent, o a qualsevol altra localitat, té profundes arrels morals que defineixen una societat. La tornada de idees anacròniques, implica el retorn d’actituds nostàlgiques del segle XX (idees que provocaren milions de morts). Històricament, la falta d'afecte, remordiments o empatia (la capacitat de posar-se en la pell d’altra persona o altre ser viu), però també de l’ús malintencionat de la manipulació social i la utilització d'altres persones per a propòsits personals, a més d’actituds narcisistes (que és un trastorn de personalitat caracteritzat per tindre una preocupació excessiva cap a un mateix, sovint a costa dels altres) s’ha associat a símptomes de la psicopatia. Tot i que no hi ha una relació directa entre aquestes actituds i la psicopatia, la falta de sensibilitat cap al patiment d’altres éssers vius suposa un risc per a la societat. Afortunadament, la percepció social del medi ambient i específicament d’alguns animals ha anat canviat en este primer quart del segle XXI. Malgrat els intents de qui enyora velles idees del segle passat (negacionistes del canvi climàtic, per exemple), bona part de la societat ja ha entès que no podem viure d’esquenes a l’ecosistema que ens sustenta, i que les nostres accions, tenen conseqüències.

Eixe canvi de percepció social suposa un potent mur de contenció social i democràtica envers aquelles persones que consideren que els animals no pateixen, o que els seus “festejos” són una tradició. Els taurins poden tindre les seues pròpies opinions, però no els seus propis fets. I la ciència ha demostrat un fet: clar que pateixen. Tenen terminacions nervioses, senten dolor, por, tristor, curiositat... algunes espècies tenen cervells fins i tot més grans que els nostres (i molt més funcionals que els d’alguns membres de la nostra pròpia espècie). Respecte a les tradicions, era una tradició tirar cabres des dels campanars o cremar a “les bruixes”, que simplement eren dones que sabien molt de botànica i remeis naturals... i afortunadament, hem evolucionat. Tot i això, encara queden alguns indesitjables (partidaris d’eixes idees perilloses), que es pensen que les dones són de la seua propietat... perquè no entenen que no es pot posseir a una persona o a qualsevol altre ser viu...

La simbiosi

Miren, des del punt de vista de la biologia hi ha diferents tipus de relacions entre organismes. Per exemple, existeix el saprofitisme on un organisme “s’aprofita” dels residus procedents d’altres organismes. Estos organismes són cosins germans dels detritívors (organismes que s’alimenten de matèria orgànica morta i en descomposició). També existeix el parasitisme en el qual el paràsit es beneficia a costa de l'altre organisme. Existeix la depredació. En esta un organisme, depredador, captura i mata un altre organisme (la presa) per a alimentar-se. I eixa acció regula de forma natural les poblacions de les espècies implicades contribuint a mantenir l'equilibri ecològic. Però potser la més interessant i desconeguda és la simbiosi. Pot estar basada en el mutualisme o en el comensalisme (les espècies implicades es beneficien mútuament o almenys no es perjudiquen). Serviria per explicar-la la relació entre les abelles i les flors. Unes s’alimenten, i les altres es reprodueixen gràcies a la pol·linització. És el “win – win” de la natura (tots guanyen). En el comensalisme, una espècie es beneficia però l’altra ni és beneficiada ni perjudicada...).

Una eguada pastura a la comarca de Els Serrans per a mantenir infraestructures de defensa contra incendis forestals. / Dalmau-Rovira

Al llarg de la nostra existència hem mantingut relacions de mutualisme amb diverses espècies. Per exemple: els gossos ens han oferit protecció, assistència, companyia... i nosaltres els hem proporcionat aliment, refugi, cures mèdiques... el mateix passa amb les abelles que hem criat per obtenir cera, mel o altres productes apícoles, beneficiant-nos a l’hora de la seua acció pol·linitzadora. A canvi elles reben una dosi extra de nèctar de flors dels nostres camps de cultiu, llocs segurs per viure, protecció contra depredadors o paràsits... el bestiar ens han donat llet, formatge, pells, llana, carn, transport, força de treball... a canvi se’ls ha alimentat, se’ls ha cuidat i se’ls ha protegit d’altres depredadors... fins i tot els gats ens han donat control de plagues... Però, en la modernitat algunes d’estes relacions s’han alterat com en el cas dels gats domèstics abandonats que ara suposen una greu amenaça per a la diversitat, o els orins i excrements dels gossos domèstics que suposen un risc de salut pública i contaminació urbana...

Per tant, és totalment fals que si no fora pels “festejos” taurins no hi haurien bous i vaques. Mentre hi haja ramaderia i gent que siga omnívora (que menja de tot) existiran. De la mateixa forma que s’han creat varietats de tarongers creuant subespècies al llarg de la història l’espècie humana ha creuat espècies animals... per buscar que s’ajustaren a les seues necessitats de llet, carn, transport... perquè per molta sensibilitat que puga existir cap a altres espècies, nosaltres som (teòricament, perquè hi ha individus que generen dubtes) més intel·ligents i tenim molt desenvolupada la capacitat de modificar el medi o altres espècies per a millorar les nostres condicions de vida. Vull dir que en general no som iguals que els animals, i que equiparar animals a persones és tan perillós (i antinatural) com dir que els animals no pateixen, i convertir-los en simples objectes. Com diu el refrany, tot té un mig i dues vores. Potser per això seria desitjable tornar-los a pasturar en un règim extensiu i fugir del model de granges industrials que generen un greu impacte ambiental i no ajuden a mantenir controlada la vegetació a les nostres muntanyes (prevenint incendis).

Altre mantra bouero és que totes les opinions són respectables. I no, miren, no totes les opinions són respectables. De fet, algunes opinions són perilloses perquè generen violència, i per tant no són ni respectables ni tolerables. Ja ho va dir el filòsof Karl Popper, amb la seua “paradoxa de la tolerància”: no es pot ser tolerant amb els intolerants perquè si la societat els tolera, acaben per destruir-la. El masclisme, el racisme, l’homofòbia... no són respectables. Doncs el mateix ocorre amb l’ús que alguns fan de la tauromàquia. Associar “pàtria” o “cultura” a “festejos” taurins implica que si sóc un patriota o una persona culta m’han d’agradar els bous, i mire, no. És respectable que una persona vullga assistir a actes taurins? Sí, clar. Però també és totalment legítim que altra part de la societat estiga en contra de finançar eixos “festejos” amb diners públics, o que estiga a favor d’abolir-los directament. És una qüestió democràtica: Què vol la majoria?

Hi ha qui ho resol amb un “a qui no li agrade que no vaja”. El problema és que no és tan simple. A una persona poden no agradar-li les baralles de gossos. Seguint eixa lògica, amb no anar, seria suficient. Però és que resulta que a més de ser il·legals suposen el patiment d’animals que són maltractats i ensinistrats per a traure d’ells la seua vessant més agressiva i violenta convertint-los en un perill per a la societat. En democràcia, la “propietat privada” o els drets tenen límits. Vostè no pot plantar al seu terreny marihuana i opioides per a la seua venda i distribució llevat d’algunes excepcions vinculades als tractaments pal·liatius d’algunes malalties, perquè està regulat així.

I això ens du a una pregunta important en estos temps de canvi: volem els bous al carrers, o a les muntanyes?

Traure el bestiar de les granges i posar-los de nou en el medi natural suposaria una sèrie de beneficis, però també de riscos que cal considerar amb cura. L’animalisme sovint confon el “mascotisme” amb l’ecologia. I no és el mateix com no ho són el “socialisme” i la “sociologia”.

Regeneració del sol

Entre els beneficis, retornar al bestiar a les serres implicaria la regeneració del sòl i de bona part dels ecosistemes perquè quan els animals pasturen de forma controlada, milloren la qualitat del sòl, augmenten la biodiversitat i promouen el creixement de vegetació. Això es deu al fet que els excrements dels animals actuen com a fertilitzant natural, i el seu moviment ajuda a airejar el sòl. Però, tota esta bonica història d’animals benestants i feliços a les muntanyes implica riscos. Si la quantitat d’animals és massa gran o no es gestiona adequadament, poden causar una sobrepoblació que danye l'hàbitat natural, i degradar els ecosistemes. Està passant amb els senglars, les cabres... la falta de depredadors naturals i el rebuig de certes faccions socials contra el control cinegètic provoca un desequilibri novament perillós. Per a gestionar els ramats en el medi natural caldrien pastors (qui vol ser pastor?) un control molt acurat per assegurar que la quantitat d'animals no creixca desmesuradament i per evitar que causen danys ambientals o socials (accidents). Això en el seu conjunt implicaria inversions significatives en supervisió i gestió, la qual cosa implica un procés costós i complicat.

A més, i no menys important, este canvi provocaria un important impacte en la producció alimentària. Traslladar els ramats a entorns naturals podria reduir l'eficiència en la producció de carn, llet i altres productes derivats, ja que la ramaderia intensiva està dissenyada per maximitzar la producció. Això faria augmentar els costos i disminuir la disponibilitat d'estos productes. Traduït a la nostra cistella de la compra: caldria reduir el consum d’eixos productes. Estem disposats a fer-ho?

Mentre responem a eixes preguntes, el que està clar és que la crueltat o la falta de sensibilitat envers els animals d’algunes persones xoca frontalment amb la voluntat d’altres moltes que prefereixen que els animals siguen tractats de forma respectuosa i humanitària. Les corregudes de bous són un acte on els animals són provocats, ferits i finalment morts d'una manera que molts considerem innecessària i inhumana. I no hi ha cap acte de valor en ferir a un animal. Els collons, estan massa lluny del cervell.

Evidentment que hi ha bona gent entre els aficionats als bous. Les generalitzacions són sempre injustes. A eixa gent, cal fer-los veure que estos festejos promouen valors de violència i insensibilitat cap a altres éssers vius. I per això està prohibit dur menors.

Altra història és eixa gent de la política del furgadents en la boca i la “punyà” damunt de la barra del bar. Eixa gent critica l’adoctrinament d’altres causes, però està disposada a fer “encierros” infantils... hipocresia en estat pur. Les tradicions no poden ser una excusa per a perpetuar pràctiques violentes o cruels. Especialment, segons la societat avança en la necessària sensibilitat ambiental. Adaptar-se o... ja saben.

L’escriptor castellonenc Manuel Vicent va dir que “si la tauromàquia és art, el canibalisme seria gastronomia...”. Així doncs, si vostè és dels vol bous al carrer, bon profit.