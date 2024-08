El nuevo timo que suplanta la identidad del Ayuntamiento de Sueca

No, no has ganado entradas gratis para los conciertos de las fiestas de Sueca en un sorteo. El ayuntamiento ha denunciado un intento de fraude digital mediante la creación de un perfil falso en redes sociales que intentaba conseguir datos personales de los vecinos de la ciudad y la comarca.

En las últimas horas, varios usuarios de redes sociales como Facebook han recibido comentarios de un supuesto perfil oficial del ayuntamiento que felicitaba a los ganadores de un sorteo que ni siquiera se ha celebrado.

El premio: entradas para el célebre piromusical o para uno de los conciertos más llamativos de las fiestas patronales, el que protagonizará el dúo Camela.

El sorteo existe, puesto que el ayuntamiento sí que regalará entradas. Sin embargo, según alerta, ha detectado cuentas falsas que envían mensajes a los participantes de los sorteos y les informan de que han ganado. Para reclamar el premio, se debe clicar en un enlace que busca hacerse con datos personales de las potenciales víctimas de un timo o fraude.

El consistorio ha insistido en que el sorteo no se celebrará hasta el día 10 de septiembre y que se notificará a través de las redes sociales oficiales.