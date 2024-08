Los okupas acechan un ruinoso huerto de Alzira de propiedad municipal

El estado de abandono del Hort de Ros, una antigua casa rural de Alzira deshabitada desde hace años, se ha convertido en un reclamo para personas sin hogar. Los intentos de okupación son recurrentes, parece haber alguien siempre al acecho. La principal preocupación del gobierno municipal es, no obstante, su fragilidad estructural, que podría ser el detonante de un trágico accidente.

El último intento de okupar esta casa de huerto se produjo el domingo. Un aviso vecinal alertó a las autoridades de que un grupo de personas intentaba colarse en el interior, a pesar de que se tapió en el pasado para evitar, precisamente, las internadas indeseadas. Sin embargo, su paso por el ruinoso inmueble fue fugaz.

Se desplazaron tres patrullas de la Policía Local, cuyo retén se encuentra a unos diez minutos a pie, y una de la Policía Nacional. A su llegada, no localizaron persona alguna. Sí que hallaron allí, no obstante, una serie de enseres que hace sospechar que se ha pernoctado en el lugar, recientemente. La vigilancia en este lugar se incrementará estos días para evitar que nadie se adentre en la casa, ya que existe la posibilidad de que se desplome. Según fuentes municipales, se cree que puede «haberse corrido la voz de que el lugar se encuentra abandonado», lo que se traduce en un efecto llamada. Su calamitoso estado, en cambio, parece no representar una preocupación para quien busca un refugio. Con todo, supone un riesgo importante.

Puertas y ventanas tapiadas

Las mismas fuentes subrayan que ya en el pasado se ha alertado a varias personas de los «problemas estructurales» que sufre el vetusto edificio. Pero ni el tapiado de las puertas y ventanas de la planta baja ni el acordonamiento policial han evitado las repetidas internadas.

Fachada principal del huerto urbano. / Pascual Fandos

El inmueble se levanta en la falta de la Muntanyeta del Salvador, junto a la conocida como Pujada de Baltaro, en terrenos que fueron expropiados y adquiridos por el Ayuntamiento de Alzira para ampliar la gran zona verde que preside el santuario de la Virgen del Lluch, patrona local. El viejo huerto fue cedido durante un tiempo a algunas asociaciones locales como el Grup de Danses d’Alzira y la Cofradía de la Santa Cena, aunque el estado de deterioro que presentaba el edificio llevó a las autoridades a clausurarlo para prevenir cualquier incidente. Sin embargo, eso no evitó que hace solo unos meses se produjese un incendio en su interior. Ni los sucesivos actos vandálicos que agravan su erosión.

Suscríbete para seguir leyendo