«El asesinato de una madre no se supera nunca»

Juan Vayá vive en «una pesadilla continua» desde hace un año. Unas imágenes de terror afloran en bucle cada vez que se acuesta y le mantienen en vela. En ocasiones, toda la noche. Su hermana Raquel intenta «sobrevivir» el día a día «con la sensación de tener una mano en el cuello, porque te ahogas». Ambos están en tratamiento psicológico. El 30 de agosto de 2023 su vida dio un fatal vuelco del que no se han recuperado. «Un golpe así no se supera nunca», coinciden en señalar. «No volveremos a ser personas nunca en la vida», incide Juan.

"Ha sido una jugada de ajedrez, porque matando a la reina mataba a los peones, que somos nosotros" Raquel Vayá — Hija de la víctima

Raquel y Juan son los hijos de Raquel Lorente Pardo, la vecina de Carcaixent asesinada de tres disparos por su expareja, un policía nacional jubilado, que instantes después se suicidió. Los hechos ocurrieron en un chalé de la urbanización Balcón de la Ribera de Alzira. Hoy hace un año. De la mano de la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Carcaixent, Raquel y Juan han promovido un acto de recuerdo (19,30 h) en la Plaça de l’Ajuntament.

Se quiere recordar a Raquel, pero también a todas las mujeres víctimas de la violencia machista. «No puede ser un número más, no quiero que caiga en el olvido y la gente tiene que ser consciente de este problema», comenta Raquel Vayá, que colabora con la Asociación Alanna «para intentar evitar que otras familias pasen lo que hemos pasado nosotros, porque esto ha destruido gratuitamente a dos familias», comenta en alusión también a la familia de Bartolomé Berenguer, «que no tiene ninguna culpa».

"Atrapada" en aquella tarde

Raquel relata que vive «atrapada» todavía tras el cordón policial que le impidió acceder al chalé donde se produjo el crimen mientras que, por protocolo, las fuerzas de seguridad demoraban la entrada. Ella se temía lo peor desde el primer momento. «Cuando me llamó mi hermano solo oí mamá, disparos, cochera, lo junté todo y pensé: ‘la ha matado’. Desde el primer momento sabía que había acabado así. Aquellas horas fueron una tortura, me volvía loca de pensar que pudiera estar viva y se estuviera desangrando sin que nadie entrara», recuerda.

"Vivo en una pesadilla continua, aquellos momentos se repiten en bucle y no me dejan dormir" Juan Vayá — Hijo de la víctima

«No puedes evolucionar, tienes como una neblina ante los ojos y estás entre la realidad y la ficción. Piensas que es mentira, coges 50.000 veces el móvil para llamarla. El subconsciente te dice que a lo mejor vuelve, como si el cuerpo se negara a creer esa aberración», señala, al tiempo que detalla que el asesinato de su madre la dejó «anulada» como persona, «perdida». «Ha sido una jugada de ajedrez, porque mantando a la reina mataba a los peones, que somos nosotros», asevera.

Ataques de ansiedad

«Yo no he podido volver a trabajar todavía, tengo ataques de ansiedad y no puedo ir a comprar a partir de una hora que haya mucha gente porque te empiezas a agobiar, notas que te falta el aire y llega un momento que no puedes respirar. Me ha dejado secuelas que te imposibilitan en el día a día», comenta. También a su hija, que cuenta ahora con seis años.

Encañonado con el arma

Juan, por su parte, había acompañado a su madre ese día al chalé, medió en una discusión entre ella y su exmarido y vio como Bartolomé Berenguer le apuntaba con el arma entre ceja y ceja. Las escenas de aquella mañana afloran en su mente a diario y se unen al dolor por la pérdida de su madre en aquellas circuntancias. «Yo pensaba que me había matado. Pasó todo en cuestión de segundos, al intentar sacar a mi madre me dijo o te vas o te mato y sentí un chasquido. Se me puso todo en negro, pensaba que me había disparado y me desconecté, no sé cómo llegué a la puerta ni recuerdo haber llamado a la policía. Solo escuchar que me llamaban por mi nombre y ver que estaba fuera, en la puerta».

Juan y Raquel definen a Bartolomé Berenguer como un «narcisista que tenía que destacar» y con ese objetivo no tenía reparos «en intentar anular a los demás». También a Raquel. «Era calculador, maquiavélico, homófobo», enumera Juan Vayá, que asegura que el chalé «era el Gran Hermano con cámaras por todos los sitios, incluso escondidas, y también micros». «Han sido muchos años de sufrimiento cuando vivía allí. A mí me hundió por completo, cuando me fui con una depresión me intenté suicidar. Su maldad no se quedó en hacernos la vida imposible, tenía que asesinar a mi madre, es lo que no me deja dormir».n