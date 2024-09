Carlet rompe la hucha: tres parques y la rehabilitación del teatro con los ahorros

El Ayuntamiento de Carlet cerró el pasado ejercicio con el mayor déficit entre todos los de la Ribera, según los datos del Ministerio de Hacienda. Algo más de dos millones de euros. La alcaldesa de la localidad, Laura Sáez (PP), no duda a la hora de calificarlo como una buena gestión de su equipo de gobierno. A priori, podría parecer todo un disparate. Nada más lejos de la realidad, pues la cifras no tienen en cuenta la ingente cantidad de dinero que el consistorio ha ahorrado en los últimos años y de la que ya se ha tirado mano para afrontar algunas inversiones importantes. Y en el futuro vendrán más, como la rehabilitación del teatro El Siglo (dos millones de euros) o la construcción de tres nuevos parques.

Saéz argumenta que las cifras necesitan un contexto. «Un ayuntamiento que está endeudado y se gasta más dinero del que ingresa está mal gestionado. Pero uno que tiene en el banco más de lo que recoge su presupuesto anual está obligado a utilizar estos recursos para mejorar su ciudad», indica la alcaldesa de Carlet.

Subvenciones

En la pasada década, los municipios debían cumplir a rajatabla unas estrictas normas que establecieron un techo de gasto que limitaba su capacidad de endeudamiento. El ahorro se convirtió en ley. El remanente de la tesorería del Ayuntamiento de Carlet pasó de siete millones de euros al cierre del ejercicio 2014 a quince y medio a la conclusión del 2022.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez. / Agustí Perales Iborra

Con una mayor flexibilidad en el apartado financiero, Sáez quiere romper la hucha y transformar ese dinero en mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Al menos, gran parte. Su deseo, dice, es cerrar la legislatura con la mitad de esos quince millones invertidos en la ciudad. Aunque admite que para desarrollar los proyectos que su equipo tiene en mente también espera poder contar con subvenciones supramunicipales, que permitirían conservar parte de los ahorros.

«Además de alcaldesa, también soy diputada de Hacienda. Y sé que si no ejecuto las cuantías que presupuesta la Diputació se me va a criticar, yo también lo haría en el sentido contrario», expone Sáez, que se pregunta continuación: «¿Qué sentido tiene tener tanto dinero durmiendo cuando todo se deteriora y siempre hacen falta nuevas inversiones?». Ella misma se responde: «Ahorrar por ahorrar no tiene ningún sentido. Además, es surrealista que un ayuntamiento tenga en el banco más dinero que el presupuesto de todo un año».

Alcantarillado o señalizaciones

La política popular dice estar en una situación «envidiable», pues «cualquier alcalde querría poder gastar más de lo que ingresa sin endeudarse y sin tener que subir los impuestos». Sáez explica que, gracias a ese remanente y alguna ayuda supramunicipal, el ayuntamiento pasó el paso año de presupuestar 25.000 euros en inversiones reales a ejecutar actuaciones por un valor de 2,1 millones.

La filosofía se va a mantener en los próximos años porque «una ciudad siempre necesita inversiones». «Tenemos una agenda de proyectos que queremos cumplir y eso requiere dinero, que tenemos y aprovecharemos. La mejor gestión que podemos hacer es darle a nuestros vecinos lo que necesitan», apunta Sáez, que detalla: «Queremos darle un buen empujón al teatro El Siglo, hacer tres grandes parques infantiles delante los colegios, crear un par de plazas nuevas, renovar las señales de tráfico de toda la población, habilitar un espacio polivalente para las asociaciones locales, cambiar la iluminación de los polígonos y mejorar las instalaciones de la residencia para personas discapacitadas, renovar el alcantarillado del Cortijo o la instalación de cámaras de tráfico».