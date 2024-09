Las reformas de un colegio de Alginet siguen inacabadas a una semana de iniciar el curso

A menos de una semana de que arranque el nuevo curso escolar, el estado de las inacabadas obras del colegio Emilio Luna de Alginet inquieta a la oposición y a algunas familias. El gobierno municipal, por su parte, reclama prudencia y confía en que la mayor parte de los trabajos haya finalizado cuando abra sus puertas al alumnado.

El ayuntamiento adjudicó las obras del área de Infantil, programadas en el Pla Edificant, con la previsión de que se desarrollasen durante las vacaciones estivales para evitar a la comunidad educativa las molestias que podrían ocasionar. Con un presupuesto de algo más de 90.000 euros, la empresa adjudicataria debía instalar dos nuevos aseos, uno en la planta baja y otro en la primera, además de uno adaptado. También una rampa en el principal acceso al centro, ya que en la actualidad se utiliza una de madera que se ha hinchado tras años de lluvias.

Los partidos en la oposición han expresado su malestar por el «retraso» de las obras y alertan de la preocupación que la incertidumbre genera en algunas familias. Al respecto, ha criticado la «falta de previsión» del ejecutivo municipal y el hecho de que el contrato firmado con la empresa estableciera el mes de noviembre como límite para ejecutar las obras. «¿Tendrá que buscar un plan B el equipo de gobierno por no gestionar bien el plan A?», se preguntaba la oposición.

Fontenería y alicatado

El concejal de Urbanismo, Andrés Añón, ha transmitido un mensaje de tranquilidad: «Queda toda esta semana y pensamos que prácticamente todo estará listo. La fontanería ya está acabada, también el alicatado. Quedan remates». Este martes, de hecho, está previsto que se realice una inspección de la obra para conocer los pormenores.

Añón ha admitido, no obstante, que la obra no ha estado exenta de problemas. «Es cierto que, en agosto, la empresa nos transmitió que tenía dificultades para encontrar un fontanero, pero llegamos a ofrecer el que trabaja con el ayuntamiento. En una obra siempre salen problemas, pero cuando nos dijeron que podía llegar el 9 de septiembre y no estar acabada, exigimos que se cumpliera lo acordado. Salvo, a lo mejor, la rampa, confiamos en que los aseos estarán disponibles», concluye.

