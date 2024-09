Un camarero de una céntrica cafetería de Alzira ha salido este martes tras dos clientes que acababan de almorzar -bocadillo, vino con gaseosa, café y un dulce de chocolate– y se iban sin pagar. Sabía que podía pasar por la fama que precede a al menos uno de ellos, que ha sido señalado por otros establecimientos en las redes sociales por prácticas similares, y sus sospechas se han confirmado al ver que se levantaban de la mesa, uno detrás de otro, y disimulando se alejaban del local. Al verle salir tras ellos, han iniciado una carrera.

“No puedo consentir que tengan la cara tan dura de venir a burlarse y a jugar con el dinero de mi jefe y también como mi sueldo, porque al final, nos pagan de lo que consumen los clientes”, comentaba tras el incidente.

El camarero, que ha sufrido una lesión en el brazo tras un forcejeo inicial para evitar la huida de uno de ellos, reconoce que ha tenido una reacción agresiva que no es propia de su carácter, especialmente tras algunos insultos. “Yo no soy así, en ningún momento iba a pegarle porque sé que tengo las de perder, pero quería que viniera la policía a ver si escarmientan y no lo vuelven a hacer”.