Los ecologistas recogen casi 2.000 firmas contra la tala de árboles centenarios en Sueca

La Associació Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista Agró de Sueca ha presentado 1.942 firmas en el ayuntamiento -1.011 recogidas físicamente en comercios de la ciudad y la zona marítima y otras 931 a través de una plataforma digital- para reclamar que las obras de humanización de la travesía de la antigua N-332 no impliquen la tala de decenas de árboles, algunos de ellos centenarios, y solicitar que la empresa adjudicataria no inicie las obras hasta que representantes del colectivo ecologista puedan mantener una reunión con el nuevo gobierno y los técnicos municipales «para estudiar el proyecto conjuntamente» al objetivo de corregir algunos aspectos.

Los representantes de la asociación aprovecharon el mercado del viernes para dar un impulso a la movilización iniciada semanas atrás, como adelantó Levante-EMV, y entregar las firmas recogidas para reclamar que se respeten los árboles. «Examinando los planos vemos que en el llamado sector 2 desaparecen árboles centenarios (plataneros y otras especies) justo frente al cuartel de la Guardia Civil y el colegio Cervantes, para ser sustituidos por un parking, zona de vegetación y desdoblamiento de la carretera».

Adaptar el proyecto

La campaña impulsada por la Associació Muntanyeta dels Sants rechaza la tala de cualquier árbol a lo largo de la antigua travesía, especialmente de aquellos ejemplares centenarios, y reclama que se planten en aquellos tramos donde no hay. «Queremos que el proyecto se adapte a la situación geográfica de los árboles que ya existen y no al revés», inciden desde la asociación, que ha catalogado los árboles que existen en la N-332, entre la rotonda de Riola-Albalat y la Ronda Joan Fuster, para de esta forma tener constancia y un registro de todos los ejemplares, variedad, situación, tamaños, fotografías, etc. Una copia de este catálogo fue entregada por el registro de entrada del ayuntamiento para que sea el consistorio el que analice los valores naturales que se poseen en la antigua Nacional 332 a su paso por Sueca.

Representantes de la asociación desplazados para presentar las firmas en el ayuntamiento. / Levante-EMV

«Nuestra asociación tiene técnicos cualificados en urbanismo que podrían colaborar haciendo sugerencias para retocar puntualmente el proyecto», comentan desde el colectivo, que reclama una rápida reunión con el nuevo gobierno de Sueca para explicar «nuestro punto de vista». «Querríamos concertar una reunión con los reponsables políticos y técnicos correspondientes de Urbanismo para ver físicamente los planos del proyecto aportar sugerencias», inciden.