Sumacàrcer restringirá el estacionamiento en sus calles a los foráneos en su lucha contra la masificación en el río

El Ayuntamiento de Sumacàrcer considera que la habilitación del campo de fútbol como aparcamiento de pago y el cobro de una tasa a los usuarios del paraje de l’Illa de l’Esgoletja ha ayudado a regular la afluencia a esta playa fluvial aunque no ha solventado otros problemas que genera la masificación y, de cara el próximo verano, el consistorio se plantea limitar o prohibir el aparcamiento en el núcleo urbano a los forasteros los fines de semana y crear zonas específicas para los vecinos que sufren la molestia de aquellos bañistas que dejan los coches en las calles de la localidad, huyendo en ocasiones del aparcamiento habilitado.

El alcalde señala que se trata de crear reservas para residentes sin que afecte a la economía que genera el turismo

El alcalde de Sumacàrcer, David Pons, ha señalado que se trata de un planteamiento inicial que todavía habrá que pulir ya que no ha podido precisar si la restricción de aparcamiento se aplicará en todo el casco urbano -una medida que está implantada en Antella desde hace años- o únicamente en algunas zonas de mayor afluencia, ya que el gobierno municipal no quiere que la medida pueda tener un impacto negativo «en la economía generada por el turismo» a través de la hostelería. Pons ha incidido en que la medida debe tener una doble vertiente, ya que a la vez que se crean zonas de estacionamiento exclusivo para residentes también se tendrá que estudiar crear más plazas de aparcamiento para no residentes.

Diez euros por vehículo

El munícipe considera que «este año se ha conseguido un mejor equilibrio y un mayor control, dentro de los recursos limitados del ayuntamiento». Mediante la tasa de diez euros por vehículo y día y el cobro a los bañistas que acceden a pie al río de 2 euros entre semana y de 3 euros los fines de semana, Pons declara que «se ha recaudado más dinero, lo que repercutirá en un mejor servicio el año que viene».

Un grupo de bañistas, con colchonetas, cruza el pueblo para volverse a lanzar por el río. / Fermín García

Aun así, desde el gobierno municipal se esperan poder tomar medidas más efectivas de cara al próximo verano. Según Pons, el principal cambio será reservar zonas de aparcamiento para los vecinos, y así evitar molestias en la vida cotidiana de los vecinos.

Este verano el consistorio ha reinvertido los ingresos por la tasa del aparcamiento en personal de seguridad, lo que ha fomentado el empleo local, según el alcalde. «Estos tres trabajadores se han dedicado a controlar la zona de aparcamiento, vigilar las zonas naturales, realizar tareas relativas al tráfico, y apoyar a la Policía Local y a la Guardia Civil», indica Pons.

El problema de Antella

A diferencia del pago directo de acceso a la zona que aplica Sumacàrcer, Antella continúa con un modelo indirecto de pago al solo poder cobrar el estacionamiento y no la entrada. Esto se debe a que l’Assutde Antella no tiene la consideración de Paraje Natural Municipal, a diferencia de l’Illa de l’Esgoletja de Sumacàrcer. El ayuntamiento ha habilitado este año un segundo aparcamiento a las afueras del pueblo y, a falta de cifras concretas, la alcaldesa augura un récord de multas a aquellos visitantes que ignoran las normas con las que el ayuntamiento trata de regular el aforo en el paraje de l’Assut para evitar la masificación y los problemas que se derivan de la misma.

Unos vehículos y unas mesas de pic-nic en las inmedaciones del Xúquer. / Fermín García

Los visitantes a las zonas de baño del río Júcar de Antella y Sumacàrcer duplican cada fin de semana la población de los municipios. Que haya más de mil turistas, mientras que estos pueblos no alcanzan el millar de habitantes, supone un alteración de la vida diaria de los vecinos y un gasto elevado para las arcas municipales debido a los trabajos de limpieza y seguridad de las playas fluviales. Pero a base experiencias y el análisis de los resultados, prueba y error, el equilibrio está más cerca. n