Los cardiólogos alertan de un plan para reducir más especialidades en el hospital

La reunión entre la Conselleria de Sanidad y los facultativos de la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital de la Ribera hace poco más de una semana no sólo supuso el anuncio de la supresión de las operaciones cardíacas de este centro dentro de su plan de concentración del servicio con el fin de reubicar al personal afectado, sino que, durante el encuentro, también se abordó el futuro de otras especialidades de este centro.

Los cardiólogos, tras este encuentro, han alertado de la posible reestructuración de otras especialidades que se ofrecen en este centro. Concretamente, Sanidad podría reorganizar, según ha explicado el personal sanitario presente en la reunión, otros servicios de alta complejidad como la especialidad torácica o la neurocirugía. "Nos han dicho que están en el punto de mira. Esta es la primera decisión, pero hay más para estudiar", denuncian los cardiólogos, quienes recalcan que el objetivo es, como ya ha ocurrido con las cirugías cardíacas, derivar los servicios a los hospitales de València. "La idea es centralizarlos allí porque consideran que no estamos tan lejos", lamentan desde este servicio.

El personal sanitario ha señalado que, en caso de que se reestructuren las especialidades de nivel 4, la decisión afectaría a "casi la mitad de los servicios del hospital". "Quieren derivarlos para que el Hospital de la Ribera se quede como un hospital comarcal", inciden.

Ante esta situación, el comité de empresa del hospital ha manifestado "miedo a que esto sólo sea el principio". En este sentido, el presidente del comité, Enrique Martínez, explica que "todas las especialidades de nivel 4 están sujetas a revisión", lo cual genera cierto temor entre el personal sanitario. "No nos han comentado nada desde Sanidad, pero tampoco se nos alertó con la supresión de las cirugías cardíacas", recuerda. Este hospital no sólo ofrece sus servicios a los vecinos de la Ribera, sino que también se ha convertido en un centro de referencia para la Costera, la Safor y la Canal de Navarrés no sólo por la cercanía, sino por la gran cantidad de especialidades que engloba.

Martínez pide a la Conselleria de Sanidad que reflexione antes de tomar una decisión. "Las especialidades son excelentes. Si están todas las especialidades y funcionan, no entendemos por qué se tienen que reestructurar", explica. Además, ha recordado que, en algunos casos, "el tiempo es crucial".

"Pone en riesgo la salud"

Alcaldes y políticos de varios municipios de la comarca también se han pronunciado en torno al futuro del Hospital de la Ribera a lo largo de las distintas manifestaciones realizadas para evitar el cierre de las cirugías cardíacas y a través de sus redes sociales.

"Es un recorte que pone en riesgo la salud de los vecinos y vecinas de la comarca", lamentaba el primer edil de Cullera, Jordi Mayor, quien señalaba que "es un primer paso para ir eliminando servicios que ya no son un negocio para la empresa privada que gestionaba anteriormente el hospital".

En este sentido, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, también alertaba que "es el primer servicio, pero creemos que, después de esto, probablemente se lleven muchos más". El portavoz del grupo municipal UCIN Alzira, Enrique Montalvá, también se sumaba a estas palabras denunciando que "el cierre de la Unidad de Cirugía Cardíaca es solo el primer paso". "Se vislumbra una estrategia calculada para degradar este hospital hasta convertirlo en un centro comarcal sin capacidad para cirugías complejas. Esto significaría que miles de pacientes que dependen de este servicio especializado tendrán que trasladarse a otros hospitales, enfrentándose a esperas más largas y mayores riesgos médicos. En un área con más de 300.000 habitantes, esto no solo es imprudente, es una condena", alertaba.

Este diario se ha puesto en contacto con la Conselleria de Sanidad, que ha emplazado a explicar mañana el plan ddel hospital.