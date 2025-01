Dos gatos resultan heridos por disparos de balines en Benimodo

El Ayuntamiento de Benimodo ha iniciado una investigación para encontrar al autor de disparos con balines a dos gatos de la localidad. La búsqueda se inició hace unos días después de que una vecina denunciara la situación ante la Guardia Civil tras encontrar a dos felinos heridos en la zona céntrica del municipio.

El alcalde de la localidad, Paco Teruel, ha denunciado estos hechos y, a su vez, ha pedido máxima colaboración ciudadana para poder resolver el caso. «Nos llegó una denuncia de una vecina que había llevado a un par de gatas con heridas de balines al veterinario. Una de ellas está bastante herida», lamenta el primer edil.

Según ha explicado una de las vecinas de la zona, que atendió a los animales, uno de los felinos tiene el húmero roto. Los propios residentes de la zona temen, en sus palabras, «que los hechos vuelvan a producirse, ya que hay una colonia de gatos en esta zona».

Tras conocer la situación, la Policía y la Guardia Civil están realizando las investigaciones oportunas para encontrar a la persona que haya podido herir a los animales. Teruel ha denunciado que se trata de hechos «muy graves», por lo que, como él mismo explica, «no vamos a quedarnos parados».

El primer edil ha alertado que estos disparos no solo ponen en peligro a los animales de la zona, sino también a la propia ciudadanía. «Es un asunto serio porque igual que ha herido a estos animales, podría haberle pegado a un niño o a una persona mayor», lamenta Teruel.

Este no ha sido el único caso que ha vivido la comarca durante las últimas semanas. Massalavés también denunciaba hace poco menos de un mes el disparo con perdigones a un gato casero. No era la primera vez que el felino sufría un impacto de estas características, ya que también perdió un ojo tras un golpe similar. La propia dueña del animal interpuso una denuncia ante la Guardia Civil, aunque desde el consistorio lamentan que no se ha encontrado al presunto autor de los hechos. No obstante, recalcan que, por el momento, no se ha repetido una situación similar.