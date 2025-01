UCIN aplaza cualquier decisión en la crisis de Alzira hasta que el juzgado dictamine en la denuncia por acoso

El presidente nacional de UCIN, Ángel Montealegre, ha mostrado su malestar por el posicionamiento de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia y coordinadora provincial de la Unión Municipalista, Natàlia Enguix, en la crisis de la agrupación independiente de Alzira, pero ha intentado bajar decibelios y ha solicitado «serenidad», al tiempo que condicionaba cualquier decisión a la resolución que pueda emitir el juzgado en la denuncia de la concejal Mar Chordá contra el portavoz del grupo municipal, Enrique Montalvá, por acoso.

«Todos tienen que entender que cuando una cuestión está judicializada, los reglamentos disciplinarios de los partidos tienen que ser cautos, muy prudentes, y atender el derecho de la persona que se ha sentido acosada, pero también el de la otra persona a defender su honorabilidad; no tenemos más remedio que esperar esa resolución judicial y, cuando se conozca, automáticamente, se actuará», ha señalado Montealegre.

El dirigente de la formación independiente ha detallado que el reglamento interno contempla la «expulsión automática» cuando un afiliado o cargo público de UCIN resulta condenado en primera instancia. «Ponemos la línea roja en lo que dice la Asociación Profesional de la Magistratura, la condena en primera instancia, porque imputar en España es sencillo, pero después vemos muchos casos de gente imputada que sale absuelta», ha argumentado, mientras señalaba que, por la información que ha recibido, en el procedimiento policial abierto a raíz de la denuncia «hay posicionamientos contrarios».

Montealegre también ha querido pedir disculpas «a todos los alzireños porque es una situación complicada».

Respecto al pronunciamiento de la coordinadora provincial de la Unión Municipalista, que ha reclamado públicamente la destitución de Montalvá por la denuncia de Chordá, el presidente de UCIN ha reconocido su malestar por el hecho de que Ens Uneix haya tomado parte en el conflicto sin una comunicación previa, a pesar de que ambos partidos pertenecen a la Unión Municipalista. «Lo lógico es que la coordinadora provincial se hubiera puesto en contacto con su socio, que es UCIN. Era tan sencillo como llamar a su vicepresidente nacional y hubiéramos intercambiado opiniones, pero no me ha llamado, solo hemos hablado por Whatsapp después de que se posicionara. Me sorprende que Natàlia haya optado por apoyar a la única parte que ha escuchado. Hay otra gente a la que escuchar, ahí está el gobierno de Alzira, que ha tomado unas decisiones -ha remitido el caso a la fiscalía -. A título personal puede tener simpatías, pero cuando alguien tiene un cargo institucional tiene que ser lo más objetivo posible. Me gustaría saber qué pruebas tiene Natàlia para acusar como ha acusado a Enrique Montalvá», ha incidido.

Montealegre ha recordado que UCIN ha designado una gestora en Alzira a raíz de la crisis abierta, no ha impuesto ninguna sanción y ha pedido «tranquilidad y paciencia». Por otra parte, aunque ha reconocido que resulta imposible una reconciliación, señala que la dirección del partido mantiene el apoyo a los dos concejales de Alzira, Mar Chordá y Enrique Montalvá, mientras incide en que los servicios jurídicos del partido aconsejan posponer cualquier decisión a la resolución judicial.