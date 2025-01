El «boom» de la lotería tras la dana se mantiene para el Sorteo del Niño en la Ribera

La fiebre por la lotería sigue viva en la Ribera Alta tras los estragos de la dana. Este entusiasmo, ya palpable durante la Lotería de Navidad, se ha trasladado al tradicional Sorteo del Niño, una cita que no suele despertar tanta pasión como la del 22 de diciembre, pero que este año goza de más presencia. Varias administraciones de lotería de Alzira, Guadassuar o Algemesí reportan un aumento significativo en las ventas, y lo atribuyen tanto a los premios repartidos en Navidad como a la respuesta de la población tras la dana.

Alzira: colas interminables y números raros

En la Administración número 5 de Alzira, Toni Rodríguez describe jornadas maratonianas: «Estamos de nueve de la mañana a nueve de la noche, y durante esas doce horas hay cola». La suerte sonrió a esta administración en el pasado sorteo de Navidad, en el que le cayeron 700.000 euros con dos pellizcos del tercer y el cuarto premio. Pero la racha de suerte comenzó en 2023, con décimos premiados con el Gordo y el quinto premio, así como del primer y del tercer premio en el del Niño. Desde entonces, la afluencia de clientes no ha parado.

Desde el año 2000, no habían repartido ningún premio de Navidad. Rodríguez considera que es «cuestión de suerte pero también del número de boletos que vendas». «Nuestra forma de trabajar es la misma desde hace 27 años, cuando abrimos. No hemos cambiado nada para que nos toque». Sin embargo, señala como curiosidad que los números premiados en su administración «siempre han sido raros, con muchos números repetidos o ceros, y ahora la gente busca eso».

Además de la clientela habitual, el lotero destaca la llegada de nuevos compradores. «Estamos recibiendo gente de fuera, incluso de otras provincias. Se nota que no son clientes habituales», comenta, a lo que añade también un aumento en el envío de números a distintas localidades.

«El incremento respecto al año pasado ronda el 33 %. Todavía nos quedan unos días para cerrar las ventas del Sorteo del Niño, pero las previsiones son muy buenas», explica Rodríguez. El sorteo del 6 de enero presenta «características únicas»: mientras que la venta de Navidad arranca en julio, la del Niño es mucho más concentrada, en apenas dos semanas. «Se vende la mitad de los números que en Navidad, pero el trabajo es mucho más intenso», asegura.

La ilusión se mantiene en Algemesí

Jesús Jiménez, propietario de la Administración número 3 de Algemesí, coincide con su vecino y compañero de profesión: «En Navidad la gente piensa en el sorteo del 22 de diciembre, no en el del Niño. En cuanto llega el 23 de diciembre, comienza la campaña fugaz para el 6 de enero y es una locura». Jiménez destaca la dificultad de afrontar estas campañas tras la dana: «Nos hemos quedado sin coche, muchos bancos no están operativos y eso nos ha dificultado poder hacer frente a los pagos».

El lotero de Algemesí remarca el compañerismo con otras administraciones de lotería: «Nuestra compañera Noelia, de la Administración número 1, nos ha cedido parte de la suya porque a nosotros se nos ha agotado. También nos han comprado números otras administraciones de toda España».

Los clientes que acuden a esta administración también persiguen la suerte, ya que repartió algunos décimos del segundo premio de la Lotería Nacional del 16 de noviembre. «Los premios se convierten en trabajo para nosotros, pero hemos podido hacerle frente gracias al compañerismo de otras administraciones», explica Jiménez.

Opiniones encontradas entre Guadassuar y l'Alcúdia

En la administración de Guadassuar "La calabaza de la suerte", el incremento de ventas también es «notable a simple vista». A pesar de no haber repartido grandes premios en Navidad, la administradora señala un «boom» sostenido. «Ha venido más gente de fuera que nunca. Están muy motivados, sobre todo después de la dana». No obstante, desde la administración de l'Alcúdia no han notado este «boom» y afirman que el número de ventas para el Sorteo del Niño: «Depende de los ánimos de la gente después de la de Navidad».

La lotería se ha convertido en más que un juego de azar en la Ribera, pues el número 29 sigue siendo codiciado entre los compradores. Aunque la Lotería de Navidad no lo premió, tal vez el Sorteo del Niño cumpla con las expectativas de los clientes para resignificar esa fecha cuyos estragos todavía resuenan en la comarca.