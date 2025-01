"La covid golpeó a los feriantes y ahora he sufrido pérdidas de 120.000 euros"

El feriante de Guadassuar Juan Antonio Almazán estaba intentado recuperarse de las pérdidas económicas derivadas de la paralización de la actividad durante la pandemia de la covid-19 cuando nuevamente se ha visto golpeado por la tragedia tras sufrir las inundaciones del pasado 29 de octubre. "Estuvmos dos años casi sin poder trabajar porque había muchas restricciones y ahora nos llega la dana", lamenta.

Almazán se encontraba en su vivienda ubicada en Guadassuar cuando se produjo el desbordamiento del río Magro. No sólo su vivienda se vio afectada, sino también el almacén en el que guarda todos los materiales, vehículos y atracciones con los que intenta ganarse la vida. Afortunadamente sus tres atracciones de feria se encontraban montadas en Cocentaina y Ontinyent, ya que ambos municipios acogían sus tradicionales ferias que se celebran durante el mes de noviembre.

Este feriante iba a trasladarse a Cocentaina durante la jornada del 30 de octubre, unos días antes de la tradicional fiesta de Todos los Santos que acoge esta localidad. Sin embargo, las inundaciones no le permitieron disfrutar de esta celebración. En su vivienda, el agua alcanzó 1,60 metros de altura. "No tengo cocina, electrodomésticos, muebles, lavabo... Se lo llevó todo", explica Almazán, quien añade que "por suerte las habitaciones están en la parte de arriba y puedo vivir allí, aunque la humedad es insoportable".

El interior del almacén. / Levante-EMV

El negocio familiar, ubicado en esta localidad, también se vio afectado. Almazán explica que el suelo de la nave no se encuentra al nivel de la calle, sino que está por debajo, por lo que el agua superó, en este caso, los tres metros de altura. El agua y el lodo destrozaron sus caravanas, las taquillas, una moto, las herramientas y un coche antiguo de su padre. Sin embargo, como las atracciones no se vieron perjudicadas, han podido seguir trabajando. A pesar de ello, calcula que los daños oscilan los 120.000 euros. Ante esta situación, reclama la necesidad de que las ayudas lleguen pronto. "Sólo nos han dado 10.000 euros", lamenta el afectado. Su situación todavía es más dramática, ya que la nave en la que guardaba todo el material no estaba asegurada. "Tras dos años sin poder trabajar, estaba ahogado y necesitaba ir recortando. Tomé esta decisión y ahora no puedo reclamar nada al seguro", denuncia.

Tras las ferias de Ontinyent y Cocentaina, en las cuales estuvieron trabajando sus padres y otros cuatro trabajadores, Almazán se encuentra ahora en la Feria de Navidad situada en Alzira. Señala que los feriantes han notado un descenso de visitantes respecto a otros años. "Hay muchos pueblos de alrededor que están afectados, por lo que está viniendo menos gente", explica. Por ello, los feriantes han decidido organizar "un día solidario por los afectados de la dana" durante la jornada de hoy. Concretamente, los asistentes de municipios afectados podrán obtener un 50 % de descuento en cada una de las atracciones.

"Tendrá que pasar mucho tiempo"

Aunque este feriante intenta mostrarse optimista a pesar de todo lo vivido, reconoce que es una situación dura, ya que, en sus palabras, "me ha afectado la vivienda y el almacén y he perdido dos naves". En este sentido, recuerda que "hay que volver a reponer todo lo que había en el almacén porque ha quedado inservible". A pesar de ello, recalca que "no queda otra que ser positivos e intentar remontar, pero pasará mucho tiempo hasta que esto ocurra".