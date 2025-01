Ligero descenso de las pernoctaciones en Cullera entre enero y agosto

El turismo ha registrado un pequeño retroceso en la ciudad de la Ribera más importante para el sector de los viajes, Cullera. Al menos, así se desprende del último balance publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que analiza las pernoctaciones en establecimientos turísticos, el único medidor oficial. El número de visitantes se ha reducido en un 1,8% entre enero y agosto de 2024 si se comparan las cifras con las del año pasado.

El dato supone romper con la tendencia positiva que el mismo INE dibujaba durante los primeros meses del ejercicio. En un mes de marzo en el que coincidieron las Fallas y la Semana Santa, las ciudades más importantes de la comarca registraron sus mejores niveles de ocupación del último lustro. La estadística oficial cifraba en 15.992 las personas que pernoctaron en Cullera, principal polo turístico de la Ribera, durante el mencionado mes. El valor más alto en, al menos, cinco años tras anotar un incremento del 15,5% con respecto a 2023.

Sin embargo, los datos estivales han quedado por debajo de lo que cabría esperar tras un fulgurante inicio de año. La estadística oficial, que mide el número de visitantes en función de las pernoctaciones hoteleras u otros establecimientos turísticos similares, atribuye 48.441 viajeros a Cullera durante agosto, un 5,1% menos que durante el mismo mes del pasado año. Gran parte de estos, 39.907, provenían de otras ciudades españolas (un 6,4% menos que en 2023), mientras que los 8.534 restantes llegaron a la localidad ribereña desde un país extranjero. Francia (42,5%), Alemania (9,6%) y Reino Unido (8,9%) fueron los orígenes más comunes. En comparación con agosto de 2023, el turismo nacional creció casi un 2%, mientras que el internacional cayó un 5,1%. La estadística, no obstante, no tiene en cuenta el elevado volumen de personas que visitan la ciudad para pasar el día, simplemente, o que veranean en apartamentos que no están registrados como pisos turísticos. Tampoco la masiva afluencia a los festivales.

Con todo, el balance estatal cifra en 173.895 el número de visitantes recibidos entre enero y agosto, el 35% del total de la Ribera.Alzira, con 53.792, y Sueca, con 51.855, son las dos ciudades que más turistas albergaron durante los ocho primeros meses del año por detrás de Cullera.

Suscríbete para seguir leyendo