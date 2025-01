El conseller de Sanidad defiende el cierre parcial del consultorio médico de El Raval durante el verano

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, visitó ayer el Hospital de la Ribera para conocer el servicio de radioterapia y, especialmente, la reciente incorporación de equipamiento de alta tecnología de última generación para el tratamiento oncológico.

Durante su visita, el responsable de esta área se ha pronunciado sobre la supresión de las cirugías cardíacas en este departamento "en base a criterios técnicos que se basan en la equidad, eficacia y eficiencia". El conseller señaló que "no vamos a desmantelar ni a recortar nada" en alusión a la posible reestructuración de otras especialidades de alta complejidad ofrecidas en este centro. "Mi trabajo es para mejorar la calidad y no para lanzar ningún signo de alarma que no se ajuste a ninguna realidad técnica, no se va a quitar de este hospital ninguna especialidad", apostilló.

Además, Gómez aprovechó para abordar las protestas de este verano por los refuerzos en Cullera. Cabe recordar que durante los meses estivales, los vecinos del barrio del Raval estuvieron manifestándose para mantener la atención primaria en el centro de salud. Estos tuvieron que desplazarse hasta el centro de salud de la Diagonal para poder ser atendios. El conseller indicó que "la realidad es que en horas de atención continuada, en el año 2023, se hicieron 245 y en 2024, se llegaron a 610",. Por lo que, en sus palabras, la reorganización "no supuso ningún problema".

La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, también se pronunció en este sentido durante el verano. "No se trata de recortes, ni de ideologías políticas, es un problema estructural de falta de médicos que afecta a todo el Sistema Nacional de Salud” haciendo hincapié en que el problema de raíz es la falta de personal y en ningún momento una cuestión de ideologías.

Ante esta situación, se decidió reforzar y centralizar los recursos médicos en el Centro de Salud situado en la Avenida Diagonal situado a solo 5 minutos en coche del Consultorio del Raval. Esta decisión está respaldada por los médicos basándose en que el CSI dispone de más medios y recursos.