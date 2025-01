La progresiva retirada de vestigios franquistas ya sólo deja placas del régimen en siete pueblos

La retirada de la cruz de los caídos ubicada en un lateral de la fachada principal de la iglesia del pueblo viejo de Gavarda, el derribo del monolito franquista en la plaza del Progreso de Benifaió con motivo de las obras de remodelación que se iban a llevar a cabo en este espacio o el cambio del nombre del colegio con denominación franquista, el CEIP Salvador Andrés -actual CEIP Carme Miquel- o la modificación de los bloques de edificios de la calle Bloques Josep Sales -ahora conocidos como Blocs del Raval- en Algemesí son una muestra del trabajo que se ha realizado desde los distintos municipios de la comarca para retirar o eliminar los restosfranquistas que todavía se encontraban en la Ribera.

Muchos de ellos se encontraban en el catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura, elaborado por la Conselleria de Calidad Democrática en noviembre de 2022, con el fin de recoger los elementos contrarios a la Memoria Democrática y la dignidad de las víctimas con el objetivo de que los consistorios los retiraran o eliminaran. Tras una progresiva retirada, con el fin de cumplir la ley de Memoria a nivel autonómico y estatal, en la actualidad sólo quedan las placas con el yugo y las flechas, que presiden la entrada de algunas viviendas construidas por el Ministerio de la Vivienda Franquista.

Estas se encuentran, según el catálogo, en siete municipios de la Ribera. Concretamente, están situadas en bloques de edificios y casas de Alfarb, Algemesí, Almussafes, Alzira, Carcaixent, Castelló y Massalavés. La anterior alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, señalaba en un informe el pasado 2022 que, en muchos casos, "se encuentran en edificios de propiedad particular, por lo que la ley de la Memoria Histórica no contempla la posibilidad de que las administraciones dicten órdenes de ejecución". En este sentido, la legislación señala que las administraciones públicas pueden retirar las subvenciones o ayudas a los particulares de esos bienes y, a su vez, deben fomentar que los particulares las retiraran voluntariamente. En este caso, el consistorio se comprometió a quitarlas sin ningún coste económico.

Aunque este catálogo comportó que muchos consistorios hayan trabajado durante este tiempo para retirar estos vestigios, el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, advierte que la nueva Ley de Concordia que han impulsado PP y Vox es "muy peligrosa". "Está claro que quieren proteger una serie de elementos franquistas", denuncia Alonso, quien añade que "con esta ley ampliarán el catálogo, pero para utilizarlo en una dirección contraria". "Ellos quieren que no se retiren, por lo que harán lo que sea para conservarlos", reitera.

Algunos de los elementos retirados en la comarca, con el fin de aceptar la petición de la Conselleria de Memoria Democrática, han comportado un gran descontento en un sector de la población. En 2022, el PP de Benifaió inició una recogida de firmas para evitar el derribo del monumento, mientras que la Fundación Española Abogados Cristianos denunció al propio consistorio por el "derribo de la cruz". Sin embargo, un juez desestimó esta denuncia alegando que "la retirada se enmarca dentro de la ley", por lo que "la actuación municipal no era contraria a la normativa en materia de protección de patrimonio histórico, artístico o cultural".