Algemesí realoja a vecinos del Raval con viviendas afectadas por las inundaciones

Los vecinos de la avenida de Carlet, situada en el barrio del Raval de Algemesí, vieron el pasado 29 de octubre como la fuerza del agua procedente del río Magro, situado a escasos metros de esta calle, se llevaba por delante sus viviendas. "En la casa de mis padres no ha quedado nada. El agua se llevó las paredes y hasta el techo. Lo hemos perdido todo", señala Carolina Hernández, hija de María Amparo Torner y Salvador Martínez, con 64 años y 72 años respectivamente.

Hace un mes, y como ya informó este diario, el arquitecto y técnicos municipales se encontraban en esta zona para evaluar los daños, sobre todo estructurales. El alcalde de la localidad, José Javier Sanchis, indicaba a Levante-EMV que "las viviendas presentan peligros", por lo que el consistorio estaba estudiando la posibilidad de realojar a estas familias en otros lugares de la localidad, puesto que estas casas tendrán que ser derribadas en los próximos meses. Durante este tiempo, muchos de estos vecinos han estado viviendo en los hogares de familiares o amigos, pero Sanchis recalcaba que «esto es una solución temporal, por lo que hay que encontrar un lugar en el que puedan residir».

Más de dos meses después de la catástrofe, María Amparo Torner y Salvador Martínez han encontrado un nuevo hogar cedido por el ayuntamiento. Su hija agradece que les hayan prestado una vivienda, aunque sea temporalmente. "Las casas son inhabitables y ya nos han dicho que las van a derribar", lamenta Hernández, quien señala que las casas "están cayendo y, en algunos casos, ya se están hundiendo". La zona se encuentra actualmente acordonada por la Policía Local para prevenir daños en caso de que se produjera algún derrumbe, ya que, en palabras de esta vecina, "la zona no es segura".

Ante esta situación, y para salvaguardar la seguridad de los residentes -en algunos casos, algunos vecinos habían decidido vivir en estas viviendas pese a los avisos del consistorio-, el ayuntamiento les ha cedido algunas viviendas en el propio municipio para que puedan vivir durante un año. "Nos han dicho que se harán cargo de los gastos hasta que lleguen las ayudas", explica la hija de estos afectados, quien reconoce que "aunque el ayuntamiento ha tardado, tenemos que agradecer que haya respondido".

Durante este tiempo, esta pareja de damnificados ha estado viviendo en un edificio cedido por su hija en Alzira, aunque Hernández señala que "era complicado", ya que su padre está enfermo de cáncer y, por lo tanto, necesita acudir al centro de salud. "Mi padre es dependiente. Necesita a mi madre", señala.

La hija de los afectadas indica que han sido meses duros porque "nadie vino a ayudarnos". "Nos salvamos entre los vecinos. Había gente mayor que tuvimos que rescatar y poner en contacto con su familia", lamenta. Recuerda que su padre se encontraba en Catarroja cuando se produjeron las inundaciones, por lo que no pudo regresar hasta dos días después. "Le llamábamos y él nos colgaba porque no se entiende con las tecnologías. Por eso, sabíamos que estaba vivo", explica. Por su parte, su madre se encontraba en la vivienda junto a su hijo y su pareja cuando vieron que el río empezaba a desbordarse. "Lograron salir corriendo de casa e irse a la Copal. Desde ese momento, ya no han vuelto a estar en la vivienda", afirma.

"Necesitamos las ayudas"

Sus padres estuvieron vivienda con ella en esta vivienda de Alzira, pero ahora, y gracias a esta prestación por parte del consistorio, pueden regresar a Algemesí. Saben que es una "solución temporal", por lo que, durante estos meses, buscarán un nuevo hogar en el que poder recuperar su vida. "Estamos buscando una vivienda porque sólo tienen un año de plazo", explica su hija, quien denuncia que todavía no han recibido ninguna ayuda. "Ellos están jubilados, por lo que necesitan este dinero. Si las ayudas no llegan, no podrán hacer nada", concluye.