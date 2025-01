Alzira aprueba el PAI para acabar 22 años después su mayor polígono con obras por valor de 17 millones

El Ayuntamiento de Alzira ha aprobado el Programa de Actuación Integrada (PAI) diseñado para completar las obras de urbanización del polígono industrial de la Carretera de Albalat, pendientes de concluir desde hace 22 años, que eleva el importe de las obras a casi 17 millones de euros, sin contar el IVA. El PAI que el ayuntamiento desarrollará por gestión directa para zanjar uno de los problemas históricos que arrastra Alzira en materia urbanística establece un plazo de ejecución de 18 meses, aunque el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, ha expresado la voluntad del consistorio de ir de la mano de los propietarios y de la Asociación Empresarial de Alzira (AEA), por lo que no descarta que se pueda acometer por fases.

«Somos conscientes de que es un proyecto de una dimensión económica importante, que se arrastra desde hace muchos años y que es necesario solucionar porque todos van a salir ganando. Se trata de la principal área industrial de la ciudad y, en la situación actual, no puede acogerse a subvenciones porque está en una situación urbanística que no es la correcta», incide Gomis, que asume que cada paso que se da para zanjar esta asignatura pendiente es costoso y estima que, en este proceso, no se podrán licitar obras hasta, como pronto, finales de año.

De momento, detalla, se tiene que notificar el programa a todos los propietarios, que estos formalicen su adhesión al PAI y aprobar la reparcelación.

Tercer intento

Éste es el tercer intento que impulsa el ayuntamiento para finalizar la urbanización del mayor polígono industrial de Alzira en base al número de empresas después de que allá por el año 2002 se paralizaran las obras cuando ya se habían adjudicado con el objetivo de reducir los costes de una intervención que los empresarios calificaban de faraónicas y que, por entonces, se elevaba a 2.161 millones de pesetas. Desde entonces, se han llevado a cabo actuaciones puntuales como la construcción de colectores o la reordenación acometida por la Diputación de València en el primer tramo de la travesía, el más próximo al área comercial.

La junta de gobierno aprobó hace unas semanas el PAI de este sector de 930.000 metros cuadrados de superficie, una vez resueltas las alegaciones presentadas durante la exposición pública. El PAI se ha adaptado a la nueva normativa urbanística, a las sentencias judiciales recaídas en diferentes litigios y también ha tenido que actualizar los precios.

La urbanización del polígono Carretera de Albalat, una área industrial muy consolidada -lo que añade un punto de complejidad y litigiosidad al proyecto- es una antigua aspiración a la que el ayuntamiento intentó dar solución en los años noventa. La corporación que presidía Pedro Grande encargó el proyecto y adjudicó las obras, aunque la reacción de los empresarios por el elevado coste provocó que se paralizaran para revisar el proyecto a la baja -se redujo el importe de las obras a 1.098 millones de pesetas-, aunque ya nunca se han retomado. En este ínterin, una sentencia que anulaba el PAI del polígono al constatar que las normas urbanísticas del PGOU de 1985 no se llegaron a publicar o la crisis que vivió el sector en 2008 han contribuido a demorar la solución.

Entre los trabajos pendientes, falta la ampliación de la carretera central a 20 metros, una actuación que tiene que realizar la diputación como titular y cuyo coste se estimó en 9 millones de euros; pero también la urbanización de algunas calles, la construcción de diversos tramos de colectores para aguas pluviales, de aceras o la instalación de alumbrado público. n