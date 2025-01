Alzira busca el aval del Consell Jurídic para evitar el pago de más de dos millones que reclama un urbanizador

El Ayuntamiento de Alzira busca el respaldo del Consell Jurídic Consultiu (CJC) para desestimar la reclamación presentada por la empresa que aspiraba a urbanizar el Torrejó, donde el consistorio proyectó la construcción de un barrio bioclimático con alrededor de trescientas viviendas. La mercantil exigió al consistorio una compensación de más de dos millones de euros cuando supo, más de un año después, que el proceso administrativo que debía resolverse en cuestión de días había quedado descartado de forma definitiva.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ayuntamiento ha trasladado al órgano consultivo una propuesta que rechaza pagar la cantidad reclamada por el aspirante a desarrollar el Torrejó según criterios «técnicos y jurídicos». Fuentes municipales han indicado que supone «un trámite habitual ante reclamaciones que superan una determinada cantidad, se investiga toda la documentación y se traslada al Consell Jurídic, es el procedimiento habitual».

El consistorio busca cerrar, de ese modo, uno de los múltiples frentes que todavía permanecen abiertos en uno de los proyectos urbanísticos más problemáticos. Se arrastra desde hace más de tres décadas. Varias familias fueron expropiadas en los años noventa para la construcción de una ciudad deportiva al aire libre que se materializó, finalmente, en la zona de Tulell, junto al Xúquer. La decisión del gobierno local, entonces encabezado por Pedro Grande, de hacerse con los terrenos del bajo Torrejó se topó con el rechazo de los propietarios por las condiciones en las que se planteó. Los terrenos se tasaron con valores no urbanos, cuando el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de 1978 y el posterior de 1985 los consideraban urbanos.

Procedimientos judiciales

Se abrieron, entonces, varios procedimientos judiciales, algunos de los cuales se han alargado hasta la actualidad, a pesar de que, en 1999, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falló en contra del consistorio. Los jueces decretaron la nulidad del acuerdo municipal por el cual en 1994 se aprobó la delimitación del Torrejó. Dos años más tarde, una nueva sentencia consideró que, una vez se había «anulado el instrumento de planeamiento urbanístico», también decaía «la validez del propio procedimiento expropiatorio y todo su contenido». Sin embargo, no se ha alcanzado una solución satisfactoria para ninguna de las partes.

Con la participación de Alzira en el proyecto Europan 16, con el que la ciudad ganó el concurso europeo en el que se presentó la promoción de trescientas viviendas bioclimáticas que se ofrecerían en alquiler a precios asequibles, parecía que el desarrollo del Torrejó estaba más cerca. El ayuntamiento tenía en su mano la posibilidad de mejorar la conexión con el hospital, ofrecer una alternativa habitacional novedosa, cerrar el conflicto urbanístico e integrar dos barrios degradados en el entramado urbano. Sin embargo, el ayuntamiento terminó por descartar la propuesta de urbanización más de un año después de poner en marcha el proceso administrativo alegando motivos económicos, una explicación que no convenció a la empresa rechazada, que recordó que el coste de desarrollar el Torrejó está fijado en el Plan General.

El gobierno municipal insiste, no obstante, en que no ha descartado por completo ni la urbanización del Torrejó ni la construcción de viviendas bioclimáticas. «Seguimos interesados en proponer soluciones al problema de la vivienda, y por ello mantenemos conversaciones con el Consell y el Gobierno. También queremos completar el Torrejó. Pero son temas que se han de abordar desde la calma porque el urbanismo no depende, únicamente, del ayuntamiento», concluyen las mismas fuentes.

