La Pirri Jazz Band participará en el Ciclo de Conciertos de Invierno de Cullera

Este domingo 12 de enero a las 11:30 horas, en el Auditorio Municipal, la Pirri Jazz Band, de la Academia Musical de Cullera, participará en el Ciclo de Conciertos de Invierno del Ayuntamiento de Cullera 2024-25.

El grupo del Ateneu, bajo la batuta de su director Dani Molina, ofrecerá el concierto Rhapsody in Blue. En la primera parte interpretarán Such sweet thunde de Duke Ellington, Sing sing sing de Louis Prima, Mood Indigo 1 Blue Skies de Duke Ellington, April in Paris de Vernon Duke y All the things you are de Jerome David Kern.

La segunda parte continuará con Equinox de John Coltrane. All of me de Seymour Simons y Gerald Marks, Caravan de Duke Ellington, Estoy empezando a ver la luz de varios artistas y arreglados por Mark Taylor, Tenor madness de Sonny Rollins, Georgia in my mind de Hoagy Carmichael y, por último, Rhapsody en azul arreglado por Gordon Goodwin.

A lo largo del concierto participarán en las obras con parte vocal las cantantes Pepa Blasco, África Molina y Consuelo Martínez.

Esta será la tercera de las seis participaciones del Ateneu en el Ciclo de Conciertos de Invierno de Cullera, que se prolongará hasta el 23 de febrero.