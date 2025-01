Los eurodiputados verdes señalan el canal de Alzira como modelo para evitar inundaciones

Una representación de eurodiputados del grupo Verdes/Alianza Libre Europea visitó este jueves Alzira para conocer las medidas que la ciudad ha adoptado contra las inundaciones, como el nuevo canal interceptor de Les Basses, una obra que desempeña un papel fundamental para frenar el agua proveniente de cuatro barrancos y evitar la inundación del casco urbano, canalizándola al barranco de la Casella. El copresidente del grupo europeo, Bas Eickhout, junto con el eurodiputado Vicent Marzà, han reconocido Alzira como un ejemplo de actuación preventiva frente a la emergencia climática, después de la tragedia acontecida a raíz de la dana.

A pocos metros del canal interceptor, Marzà subrayó el trabajo preventivo realizado en Alzira como un ejemplo a seguir. «Tenemos que aprender y poner en valor aquellas personas, instituciones y grupos que han trabajado de forma preventiva y, por tanto, han ayudado a que los riesgos hayan sido menores y hayan afectado mucho menos a la ciudadanía», expresó el eurodiputado valenciano. «Nos hemos estado reuniendo con científicos que nos han explicado qué es lo que realmente pasó y qué es lo que habría podido pasar si se hubiese hecho caso al conocimiento científico, es decir, si se hubiera trabajado para prevenir y proteger a nuestra ciudadanía y para actuar de forma diferente en la emergencia, y cómo nos tenemos que adaptar al cambio climático», añadió.

El eurodiputado holandés Bas Eickhout se mostró «negativamente impresionado» ante el impacto de la dana en el territorio y ante la «falta de responsabilidad política», por lo que consideró esta visita a Alzira «una buena experiencia para saber cómo prepararse mejor» ante estos casos. «Esta no será la última dana en la zona, habrá más y necesitamos estar preparados para ella», sostuvo. «Estamos orgullosos de aprender de vosotros y también de recibir algunas lecciones positivas después de haber visto la devastación y los impactos negativos de la dana», comentó.

Marzà, Eickhout y Domínguez en el nuevo canal interceptor de Les Basses de Alzira. / Emma Gómez Pastor

Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ofreció una visión detallada de las medidas implementadas en la ciudad y la evolución de estas políticas a lo largo de las últimas legislaturas. «Nos pusimos las pilas desde dos legislaturas antes que la mía, afortunadamente nos ha pillado más preparados que otras poblaciones porque sabíamos que este desastre se tenía que producir de una forma u otra, más pronto o más tarde», explicó Domínguez, en compañía del exalcalde, Diego Gómez. «Si no hubiéramos tenido estos canales, muy probablemente habría sido peor el daño», añadió, en relación a la construcción del canal interceptor de Les Basses.

Una de las ideas más repetidas de la visita fue la prevención. «Hemos preparado planificación y protocolos de aviso a la gente y de protección a la población. Y esto también nos debe hacer pensar que esto no va a ser cuestión de un día ni dos, va a ser cada vez más frecuente e intenso», subrayó Domínguez.

El primer edil también expresó su preocupación por el futuro uso de los fondos europeos destinados a la reconstrucción: «Yo pediría a los europarlamentarios que han venido que estén muy atentos, que estén muy vigilantes a lo que se va a hacer en las poblaciones afectadas, el dinero que se va a gastar, y que al menos lo que se gaste sea en este tipo de buenas prácticas. Es decir, mirando al futuro».

«Estoy más preocupado desde el día uno por qué se va a hacer con todo el dinero que se va a utilizar para reparar el daño que ha causado la dana, que realmente por los daños que ha hecho. Porque los daños que ha hecho se podrían haber evitado, sobre todo vidas humanas que no tienen precio, pero evidentemente a partir de ahora se pueden tener unas prácticas adecuadas para que no vuelva a pasar», añadió Domínguez, quien también afirmó que estaría dispuesto a «cambiar leyes para que no se vuelva a construir en zonas problemáticas».