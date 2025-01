El PP acusa al PSOE de "apropiarse" de su propuesta de celebrar una cabalgata inclusiva en Cullera

La cabalgata de los Reyes Magos ha vuelto a mostrar las discrepancias existentes en Cullera entre el equipo de gobierno y los populares. "Tras rechazar y ridiculizar en el pleno la moción del PP para una cabalgata inclusiva, el PSOE de Jordi Mayor implementa las mismas medidas y las presenta como un éxito propio”, señalan fuentes del PP.

La portavoz del grupo popular, Gemma Part Borja, no ha dudado en calificar la actuación del PSOE como "ridícula y vergonzosa". “Hace unas semanas, llevamos en el pleno una propuesta seria y trabajada para garantizar que todos los niños de Cullera, especialmente aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y necesidades especiales, pudieran disfrutar de nuestras tradiciones. No sólo votaron en contra, sino que se burlaron de la moción diciendo que no estaba preparada”, recuerda Gemma Part.

Sin embargo, a pocos días de la cabalgata de Reyes 2025, el gobierno socialista anunciaba a bombo y platillo que ésta sería “la más inclusiva de la historia de Cullera”, señala el PP, “implementando las mismas medidas que el Partido Popular planteó originalmente: tramos adaptados con reducción de ruido y luces, comunicación accesible y medidas para personas con movilidad reducida”.

El PP lamenta que, después de 10 años de gobierno socialista, no se haya llevado a cabo ninguna iniciativa inclusiva hasta que el PP propuso este cambio. “El PSOE de Jordi Mayor no sólo demuestra una falta de ideas, sino también una absoluta carencia de ética al apropiarse de nuestras propuestas mientras bloquean cualquier iniciativa que venga de la oposición”, afirma la portavoz Gemma Part. “Eso no es lo que Cullera merece. Los ciudadanos necesitan un gobierno que actúe con. Transparencia, responsabilidad y pensando en el bienestar de todos, no en las siglas de su partido”, añade.

El grupo municipal socialista ya anunció en el último pleno, a través de la concejala de Fiestas, Susi Meliá, que no votaría a favor de la iniciativa de los populares porque "ya llevábamos unos meses trabajando con la asociación ANEC para poder realizar la cabalgata más inclusiva de la historia" algo que a posteriori así se ha demostrado. Los populares intentaron presentar una moción a falta de tan solo 20 días de la cabalgata. Para Meliá, "no son conscientes que para poder organizar una cabalgata de estas características se necesita mucho tiempo y mucha coordinación entre las diferentes concejalías. Es un trabajo transversal que ha llevado mucho tiempo y que ha sido un éxito después de ver el trabajo realizado y la aceptación de toda la sociedad cullerense".

La cabalgata, como cada año. contó con las calles de Cullera repletas al paso de los tres Reyes Magos y su comitiva especial.