Somriu pel valencià: las familias de la Ribera se movilizan por la defensa de la lengua en las aulas

Una marcha en defensa de la enseñanza del valenciano recorrerá el paseo fluvial de Alzira este domingo a las 11 horas. Famílies pel valencià de la Ribera, la Coordinadora de AMPA de Alzira y FAMPA-València han organizado esta iniciativa bajo el lema «Somriu pel valencià» para presentar el movimiento ribereño que defiende la enseñanza en la lengua autóctona. Las familias partidarias del sí al valenciano de la Ribera están convocadas a participar en esta marcha festiva en Alzira, que contará con el acompañamiento de los tambores y les dolçaines de la Colla Les Raboses y en la que también participará Dani Miquel, quien actuará al final del recorrido.

El trayecto comenzará en el Parc dels Furs, donde se encuentra el monumento al Xúquer, y discurrirá por el sendero junto al río hasta el mirador, al final del malecón. A lo largo del camino, habrá paradas para compartir testimonios y mensajes sobre la importancia de estudiar en valenciano.

Las entidades organizadoras invitan a las comunidades educativas de los pueblos de la Ribera a participar y a llevar pancartas y carteles para hacer más vistosa la marcha. Las entidades Xúquer Viu, La Ribera en bici, Colla Les Raboses, Grup de Danses d'Alzira, Taula per la Convivència d'Alzira, Escola Valenciana, Fundació Bromera y Agermanades de l'Alcúdia apoyan esta actividad, que busca movilizar e informar a las familias, a través de las asociaciones de madres y padres, AMPA y AFA, los centros educativos y otras agrupaciones de carácter cultural y cívico, ante el anuncio de la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la realización de una consulta pública a las familias para la elección de la lengua base en los centros educativos para el curso 25-26.

El colectivo Famílies pel valencià está formado por familias que quieren que sus hijos e hijas estudien en valenciano dentro de la enseñanza pública. Además, exigen a la administración «que garantice este derecho que se ve en peligro con la normativa actual». Desde su constitución, se formaron grupos comarcales para canalizar la organización de actividades informativas y reivindicativas. El grupo de la Ribera está formado por más de 200 familias de toda la comarca y ya ha realizado decenas de charlas en diversos municipios y ha proporcionado asesoramiento a numerosas familias.

«Marca sí al valencià»

También dentro de la campaña informativa «Marca sí al valencià», Alzira acogerá el miércoles 15 de enero una charla organizada por la Coordinadora de AMPA para informar sobre las características y el procedimiento de la consulta que, según ha anunciado el conseller d'Educació, se realizará a finales de enero en los centros educativos, y para poner en común las dudas sobre el proceso y la nueva normativa. La charla se celebrará en el Centro de Formación de Personas Adultas Enric Valor de Alzira, en la calle Mare de Déu del Lluch, 2, a las 18.30 horas. Se trata de un acto dirigido a las familias de todos los centros educativos de la ciudad y contará con la participación de Laia Alonso Mompo, coordinadora de Famílies pel valencià de la Ribera, y Adrià Jaén Cuenca, lingüista y divulgador, como ponentes, y con la presencia de representantes comarcales de Escola Valenciana.

Famílies pel valencià ha manifestado su rechazo a la consulta y exige su retirada tal y como lo han hecho los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza, los directores y directoras de los centros educativos o la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya. La asociación considera que esta consulta no garantiza en ningún caso el derecho que tienen los niños y niñas a estudiar en valenciano ya que no asegura que la lengua escogida por las familias sea respetada por la administración, como lo demuestra el hecho de que en caso de no haber suficientes plazas en un aula será esta quien derive al alumnado a otra sin respetar la decisión de las familias.

Desde Famílies pel Valencià se insiste en que esta ley oculta una afirmación engañosa del concepto de libertad. Asimismo, Famílies pel Valencià denuncia que esta normativa sigue sin dar respuesta a muchas de las inquietudes planteadas por las familias y deja a las familias del alumnado de 2 años que el curso próximo comenzará la Educación Infantil en un centro nuevo en una situación de indefensión ya que no sabrán en qué lengua estudiarán sus hijos e hijas hasta el momento en que estos estén ya matriculados. Famílies pel Valencià ve detrás de esta consulta un intento por parte del gobierno valenciano de arrinconar el valenciano haciendo caso omiso a los numerosos estudios existentes por parte de expertos en la materia que afirman que en el caso de una lengua minoritaria como el valenciano, se debe garantizar que esta lengua tenga al menos una presencia del 50% en las aulas.