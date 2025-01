Los efectivos siguen retirando lodo del parking de la plaza del Mercado de Algemesí

Casi 80 días después del desbordamiento del río Magro, los efectivos siguen limpiando y retirando lodo con la ayuda de maquinaria pesada en diez garajes de Algemesí, algunos de los cuales aún contienen vehículos. Aunque la mayoría de aparcamientos ya se encuentran en buen estado o, al menos, con mucho menos barro que hace unos días, el consistorio ya anunció que las tareas, que se han intensificado durante las últimas semanas para evitar problemas de salubridad y malos olores entre los vecinos, iban a ser más costosas en estos garajes debido a sus características y, por lo tanto, conllevaría mucho más tiempo recuperar su estado habitual. La Diputación de Valencia se ha hecho cargo de estas labores con la ayuda de maquinaria pesada con el fin de agilizar el proceso, ya que, como alertó este diario, en algunos lugares el lodo se mezclaba con las aguas fecales.

Los efectivos, además, todavía se encuentran trabajando en el aparcamiento subterráneo de la plaza del Mercado. Desde el primer momento, y durante estos últimos meses, las bombas y los camiones cuba intentan retirar el lodo de este aparcamiento y los coches que todavía se encuentran sumergidos en esta zona con el objetivo de que vuelva a estar en funcionamiento con la mayor brevedad posible.

Este aparcamiento está compuesto por dos espacios. En el primer sótano se depositan los vehículos de las personas abonadas, mientras que la segunda planta es utilizada por vecinos y vecinas que no acuden regularmente a este espacio. Por ello, durante las inundaciones, había varios vehículos situados en este parking, que han conseguido extraer durante las últimas semanas.

Desde el Ayuntamiento de Algemesí aseguran que los operarios siguen limpiando este parking, puesto que los trabajos han sido bastante costosos debido a su extensión y la gran cantidad de barro acumulado tras las inundaciones del pasado 29 de octubre. Sin embargo, explican que en estos momentos "queda poco lodo por retirar", por lo que los efectivos se centran actualmente en la limpieza más exhaustiva para poder reabrir sus puertas. No obstante, indican que es "imprevisible" su fecha de apertura, ya que dependerá de como avancen las labores.

Sin víctimas

La trágica dana se llevó consigo la vida de tres vecinos de esta localidad, que se ha convertido en el epicentro de la catástrofe en la Ribera. Sin embargo, este parking municipal se convirtió en un punto de esperanza. Durante los primeros días, las autoridades barajaban la posibilidad de que hubiese víctimas, ya que algunos presentes de la zona reconocían haber visto a varios vecinos bajar a este aparcamiento durante las inundaciones para desplazar sus coches hacia las zonas más elevadas de la localidad, pero no los vieron salir cuando el agua inundó por completo el aparcamiento. Sin embargo, y tras un trabajo a contrarreloj, no se encontró a ningún fallecido, por lo que probablemente pudieron escapar por otra parte o no llegaron a acceder al darse cuenta del peligro que podía suponer descender a este aparcamiento tras presenciar la crecida del agua.