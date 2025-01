Más de mil personas se manifiestan en Alzira en defensa de la enseñanza en valenciano

Más de mil personas de diferentes municipios de la Ribera han participado este domingo en Alzira en la marcha “Somriu pel valencià”, organizada por la Coordinadora d’AFA d’Alzira, Famíles pel valencià de la Ribera y FAMPA-València. “Hemos formado un auténtico río de familias por el valenciano. La respuesta ha sido impresionante: abuelos, abuelas, madres y padres, niños, jóvenes, representantes de asociaciones, colectivos culturales, cívicos, ecologistas… cargos políticos y muchas asociaciones de familiares de alumnos y AMPA, comunidades educativas al completo”, ha destacado la presidenta de la Coordiandora d’AFA, Tereresa Juan-Mompó.

Participantes en la marcha del domingo. / Levante-EMV

Esta marcha representa el primer acto público de la nueva directiva de la Coordinadora d’AFA d’Alzira, que valora como “impresionante” la respuesta de la ciudadanía y agradece especialmente la contribución “impagable” de los padres y artistas Dani Miquel y Josep Alcover, y de la Colla Les Raboses y el Grup de Dandes d’Alzira, que actuaron en diversas ocasiones a lo largo del recorrido.

La marcha empezó con una “dansà” del Grup de Dandes d’Alzira en el Parc dels Furs, donde salió la manifestación encabezada por la Colla Les Raboses, que acabaría en el Mirador del xúquer. Pancartas de las diferentes entidades y asociaciones participantes y mucho carteles de colores de la campaña “Marca sí al Valencà” dieron color a la comitiva. Justo antes de bajar al río, un grupo de niños y niñas leyeron el “Decàleg de la xicalla” de Famílies pel valencià, e hicieron un llamamiento para que no se pierda el valenciano: “Ajudaré que el valencià no es perda! Vos imagineu que d’ací a molts anys ja no es parle valencià? Si jo l’aprenc, estaré a judant que no desaparega mai! Pel meu futur… marqueu sí al valencià!”.

La macha discurrió por el paseo fluvial. / Levante-EMV

En el mirador, los representantes de la Coordiandora d’AFA y de Famílies pel valencià de la Ribera, Teresa Juan-Mompó y Laia Alonso, leyeron el manifiesto de esta entidad que defienden el aprendizaje en valenciano en un contexto marcado por el predominio del castellano. Ante la próxima realización de una consulta a las familias para la elección de la lengua base en los centros educativos, los portavoces criticaron que esta medida de la Conselleria de Educación ya que consideran que “esta decisión, que se enmarca en el ámbito pedagógico, debería quedar en manos de profesionales docentes, lingüistas y pedagogos. Profesionales en los que deberíamos confiar para remontar, desde las evidencias científicas, la situación de minorización lingüística del valenciano, y para dotar de herramientas que refuercen el desarrollo de los niños”. “Sea como sea -insistieron -, detrás del nombre de ‘libertad educativa’ se esconde una trampa. Nadie garantiza que la decisión de las familias sea respetada ya que todo dependerá del conjunto de votos y de los repartos realizados por la conselleria”.