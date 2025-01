El CB Sueca remonta y logra una victoria de mérito ante uno de los favoritos a luchar por el ascenso

El CB Sueca Vidriola Immobles consiguió una importante victoria ante uno de los favoritos para disputar la fase de ascenso a Segunda FEB, el Molina Basket, en un partido en el que los de Pablo Anchel fueron capaces de reaccionar en la segunda parte, con una gran defensa, para ganar un partido que dominaban los murcianos al principio del tercer cuarto.

El primer cuarto empezó con dominio del equipo arrocero, con rápidas transiciones y mucho acierto en ataque. Así, en el minuto 2 el resultado era de 7-2, con triple de Pablo Luengo y canastas de Fran Marco y Liam McGuirck. La ventaja se amplió un minuto después con otro triple de Pablo Luego y la primera canasta del nuevo jugador suecano, David Cabrera. La diferencia se mantuvo hasta el minuto 5, 16-8, con el control del ritmo de juego por parte del equipo local. Los visitantes reaccionaron con rotaciones en el banquillo y fueron imponiendo su juego interior, a lo que se sumaron las pérdidas de balones de los locales. En el minuto 6 el resultado era de 18-15 y el cuarto finalizaba con un ajustado 22-21.

El segundo cuarto siguió la misma dinámica con la que había acabado el primero, con más intensidad defensiva del Molina y con más acierto en los lanzamientos triples. M.2 : 24-28. M.5: 27-38. Los suecanos no podían parar el juego visitante, y solo los puntos de Luisma Cervantes y Fran Marco permitían acercarse en el marcado: m.7 33-40. No fue suficiente ya que el equipo murciano se mostraba infalible en sus lanzamientos, con unos buenos porcentajes de tiro, y el equipo local no podía superar la zona visitante. Con un parcial de 13-27 y un resultado preocupante de 35-48 se llegaba al descanso.

El tercer cuarto tuvo dos partes totalmente diferentes, los primeros cinco minutos fueron muy parecidos al segundo cuarto, con un dominio claro del Molina que no permitía la reacción suecana al controlar el tempo del partido. M.2: 38-53. Así, se llegaba al m. 5 con la máxima diferencia para los murcianos: 43-59. Fue un punto de inflexión en el encuentro, ya que a partir de ese momento, los de Pablo Anchel aumentaron la intensidad defensiva y empezaron a atacar la zona con más determinación y acierto. De nuevo, Fran Marco con sus rebotes y canastas en ataque y los triples de Carles Grau y Arnau Font hacían que cambiara el discurrir del partido: m.6: 48-59, y el cuarto finalizaba con un esperanzador 57-64.

El último cuarto fue el mejor de los suecanos, con una gran intensidad defensiva que dejó al equipo murciano con solo 10 puntos. En los dos primeros minutos la diferencia bajaba a cinco puntos, con canastas de Luisma Cervantes y Fran Marco (61-66). Y con un triple de Pedro Baena, el marcador se igualaba incluso más (66-69). En el minuto 7, Vicent Vercher empataba el encuentro (71-71) y empezaba un nuevo partido de tres minutos en el que cada canasta era decisiva. Fueron los sucanos los que se pusieron por delante en el marcado con puntos de Luisma Cervantes y Pedro Baena: 74-71 a fallta de 2 minutos, pero los de Molina contestaron con una canasta del máximo anotador del partido, Pablo Sánchez (20 punts): 74-73. Un triple de Pedro Baena

Un triple de Pedro Baena parecía sentencia rel partido (77-73), pero un tiro libre anotado por los visitantes y una última posesión pusieron emoción al tramo final de un partido que acabó con victoria local 77-74.

