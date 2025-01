Un caqui de la Ribera ensucia el traje de C. Tangana en "La Revuelta"

"La Revuelta" se ha convertido en uno de los espacios televisivos más vistos cada noche. En cada programa, el presentador David Broncano, junto a su equipo de colaboradores, entrevista con su característico humor a invitados procedentes de distintos sectores.

Durante la noche del martes, el músico C. Tangana se convrtió en el protagonista junto a Yerai Cortés. Ambos acudieron al programa para presentar el documental "La guitarra flamenca de Yerai Cortés". Cortés se ha convertido en una figura inusual del flamenco que, desde el primer momento, dejó fascinado al artista por su talento y su historia familiar. Esta fascinación comportó que ambos decidieran emprender un viaje juntos para grabar un disco en el que las canciones vienen marcadas por una gran pena, donde el propio proceso artístico lo enfrenta con su pasado y lo empuja a explorar un secreto familiar a través del cual trata de redimir la relación con sus padres. El resultado ha sido este documental que desarrolla una experiencia musical única.

Esta conexión entre ambos músicos estuvo presente durante todo el programa, en el que no faltaron las anécdotas. Uno de los momentos más destacados fue cuando Grison, uno de los colaboradores habituales, le lanzó una fruta a C. Tangana, que terminó ensuciando al músico. Concretamente, el artista intentó atrapar un caqui de la Ribera cuando se le escapó y le ensució la chaqueta del traje, que llevaba impoluto.

Sin embargo, se trataba de un caqui particular, que la gente no está acostumbrada a comer. No era esa fruta «rojo brillante», sino una fruta más blanda. El caqui, hasta finales del siglo XX, era un producto residual que los agricultores reservaban para consumo doméstico porque sólo podía comerse con cuchara cuando estaba muy madura. En los últimos años su producción ha crecido exponencialmente gracias a la apuesta realizada por un puñado de inquietos labradores que se atrevieron a soñar y buscaron fórmulas tecnológicas que eliminaran su astringencia hasta convertir el caqui en un producto que se puede comer duro como la manzana.

El impacto de esta fruta terminó manchando la chaqueta y la corbata de C. Tangana, quien reaccionó preguntando si se trataba de una venganza. Broncano intentó calmar la situación indicando que "sale fácil".

Berto Romero

No es la primera vez que el caqui aparece en "La Revuelta". El pasado mes de octubre, el humorista Berto Romero también probó esta fruta durante el espacio televisivo. El cómico compartió esta fruta con Broncano mientras charlaba y llegó a reconocer que le gustaba esta fruta, que no había probado nunca.