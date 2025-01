El 30 % del comercio de Algemesí sigue sin abrir casi tres meses después

Los comercios de Algemesí trabajan desde el primer momento para recuperarse de las inundaciones del pasado 29 de octubre. La mayoría de locales quedaron completamente anegados de lodo y agua tras el desbordamiento del río Magro, por lo que muchos de los productos y parte del mobiliario tuvieron que ser retirados.

Los establecimientos han vivido una situación muy complicada durante estos cerca de tres meses y, a su vez, han trabajado a contrarreloj para volver a abrir sus puertas y poder retomar su actividad.

A pesar de los grandes esfuerzos invertidos, la Agrupación de Comercios y Servicios de Algemesí (ACSA) estima que un 30 % de los locales todavía no ha abierto sus puertas en la localidad. ACSA estimó hace unas semanas que las pérdidas ascendían a 13 millones de euros, por lo que "muchos comercios no podrían abrir sus puertas si no llegaban las ayudas". En este sentido, calculan que una decena de establecimientos no volverán a abrir por los elevados costes y las grandes pérdidas.

La agrupación explica que muchos propietarios quieren retomar su actividad, pero los daños son difíciles de asumir. "Los principales problemas a los que se enfrentan es que muchos están arrasados y se han quedado sin nada,", indican. Por ello, los dueños deben reponer todo el material e inmobiliario para poder retormar la actividad con la mayor normalidad posible.