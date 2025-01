Cullera amplía su oferta de atención a personas mayores

El Ayuntamiento de Cullera ha iniciado el cambio de calificación de una parcela municipal de uso industrial a servicio público en la calle Don Jaime con Sor Juan Cabanilles -antiguo almacén de Cabanilles- para construir un Centro de Día para personas mayores y dependientes. El consistorio, según aparece en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, ha puesto en marcha las actuaciones para llevar a cabo la evaluación ambiental y territorial para la modificación.

El ayuntamiento adquirió esta parcela para ponerla a disposición de la Generalitat Valenciana con el fin de, como ya anunció este diario, transformarlo en un centro de día de vanguardia. El objetivo es que, en palabras del consistorio, sea cuando antes una realidad y cuente con una dotación de plazas suficientes para atender la demanda que tiene el municipio. En el pleno del mes de noviembre, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, explicó que las obras se iniciarán cuando se licite el proyecto y se realice el contrato. "Hemos enviado el proyecto a la Conselleria de Servicios Sociales para que sea aprobado", explicó durante su intervención.

El primer edil recordó que "el edificio, una vez esté construido, debe ser gestionado por Servicios Sociales, ya que es un servicio que presta esta conselleria". "Ellos tienen que validar que cumpla toda la normativa", indica.

Hace unos meses, el alcalde recibió a los representantes de esta conselleria para agilizar este proyecto sociosanitario y, así, fortalecer las infraestructuras y capacidades del municipio.

Mayor explicó durante el pleno que el Ayuntamiento será el encargo de licitar la construcción y la explotación de ese centro. "Así nos ha dicho la conselleria que debemos hacerlo", afirma. Aunque el primer edil no se mostró totalmente conforme con este sistema, reivindica que "lo emergente es que el servicio se preste". El alcalde explicó que con el anterior gobierno la situación hubiese sido diferente: "Con el Botànic, el trámite hubiese sido ceder el edificio a la conselleria para que hiciera las obras, pero el Partido Popular nos dijo que no, que no iban a gastarse dinero en eso". "La fórmula es licitarlo para que lo haga una empresa privada y gestione ese edificio los años que toque", añade. En este sentido, y en palabras de Mayor, la conselleria se compromete a concertar las plazas, que "serán públicas y, por lo tanto, le pagarán a esa empresa, que es la que las explotará".

Valoración

Tras la construcción, la conselleria y la empresa valorarán los años que "tiene que explotarlo hasta que se amortice la inversión del edificio". A partir de ese momento, la parcela en la que se encuentra ubicado pasará a ser de uso público, pero la gestión será privada. "El edificio sería del ayuntamiento, pero el tiempo que la empresa necesita para amortizar será quien la explotará", afirma Mayor, quien explica que "cuando pase ese tiempo, la nave pasará a ser del ayuntamiento". Ante esta situación, Mayor alertó que "cuando pase ese tiempo, lo que nos devuelvan puede que sea algo muy deteriorado, que es lo que pasa en estos formatos". En sus palabras, "el mantenimiento suele dejar mucho que desear".

Durante su comparecencia en el pleno, el primer edil de la ciudad manifestó sus dudas. "Lo emergente es que el servicio se preste y no tenemos otra forma de hacerlo", concluyó.