La fallera mayor de Alzira confirma la denuncia: "Vamos a por todas, me apartan como si aún hubiera una sanción"

«Vamos a por todas. Me siguen dejando apartada como si tuviera una sanción y no es así». La fallera mayor de Alzira de 2024, Zaira Cano, confirmó la inminente presentación de una demanda de protección del honor por la vía penal contra la Junta Local Fallera (JLF) y otra por vía administrativa con el objetivo de anular el expediente incoado por la comisión de incidencias en base a un presunto comportamiento en el ejercicio del cargo «que afecta a la imagen y el protocolo de la institución». Este procedimiento dio lugar a una sanción que posteriormente fue revocada por la propia junta local.

Zaira Cano estuvo ayer en el salón noble de la casa consistorial convocada por el ayuntamiento para firmar en el libro de honor -como sus antecesoras en el cargo-, después de que hace un par de semanas lo hiciera la fallera mayor infantil de 2024 acompañada por representantes de la JLF y rompió su silencio tras permanecer más de un mes alejada de los focos tras el conflicto suscitado al trascender la sanción que le había impuesto la JLF.

La fallera mayor de 2024 ya había anunciado su intención de emprender acciones legales contra la JLF al no ver cumplidas sus pretensiones en el proceso de negociación que se abrió para cerrar la crisis sin llegar a los juzgados. Según detalló, la junta local le notificó el 4 de diciembre una resolución por la que dejaba sin efecto el procedimiento incoado, aunque «no cumplió» el acuerdo de anunciar «de forma conjunta» esta resolución y de pedirle disculpas públicamente.

"Que reconozcan que se han equivocado"

«Lo único que busco es que pidan disculpas y que lo hagan público. Igual que notificaron por Whatsapp a todas las comisiones falleras que yo no asistiría a la exaltación de la fallera mayor de 2025 porque tenía una sanción o igual que la presidenta de la JLF dijo que estaba convencida de que la sanción era correcta, solo pido que salgan a decir que se han equivocado y que pidan disculpas», incidió Cano, mientras señalaba que no busca una indemnización con la demanda de protección del derecho al honor. «Solo pido que reconozcan que se han equivocado», incidió.

Zaira Cano no oculta su deseo de poder desfilar en la ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lluch que las Fallas de Alzira celebran cada 18 de marzo, sin tener que depender de que la JLF decida o no invitarla, como se desprende de la resolución por la que se anula la sanción, y de poder participar como presentadora del acto de exaltación de la fallera mayor de 2026, en base a la tradición que existe en la ciudad por la que le correspondería a ella dirigir la gala.

Veto anulado

A pesar de que la sanción por la que se vetaba su participación en futuros actos que pudiera convocar la JLF se ha anulado, Cano constata que, como ha sucedido con la firma en el libro de honor del ayuntamiento, la JLF la mantiene apartada « y sigue actuando conmigo como si tuviera una sanción que no es tal».

La fallera mayor de 2024 reconoce que la situación vivida en los últimos meses le ha afectado mucho tanto a ella como su familia: «Tenía ataques de ansiedad y he llorado porque era algo que no entendía. Si has tenido un problema real o has hecho algo, te lo puedes esperar, pero no ha sido así. De hecho, el día de la proclamación de Ana Justo como fallera mayor de 2025, antes de se fueran de la sala, me hice fotos con la presidenta y la secretaria de la JLF y con la entonces concejal de Fiestas.Nos despedimos tan normal y a los días me llega la sanción, es algo que no entiendo», incide Zaira Cano, que se reafirma en su sospecha de que la sanción deriva de una rencilla «personal», aunque evita indica de quién, y que se hizo con el objetivo de «hacer daño».

«Igual pensaban que como solo quedaba un acto lo dejaría pasar, pero para mi era un acto muy importante porque era la última vez que subía al Gran Teatro saludando como fallera mayor de 2024, como la clausura del reinado», indicó.