El COTIF distingue al seleccionador español Luis de la Fuente con el V Premio Good People

Luis de la Fuente inscribe su nombre entre los ganadores del prestigioso Premio Good People COTIF. El jurado lo eligió este jueves por sus méritos en la Selección Española de Fútbol, proclamándose campeón tanto de la Liga de Naciones como de la Eurocopa, imponiéndose en la ronda final del galardón al tenista Rafa Nadal y a la jugadora de bádminton Carolina Marín. El acto para conocer el ganador se celebró en Alzira, con la presencia de la mayoría del jurado, formado por Vicente del Bosque, José Manuel Rodríguez Uribes, Mavi Mestre, Carlos Velasco Carballo, Ruth Beitia, Alfredo Relaño, Patricia Campos, Salvador González “Voro”, Andreu Palop, Andreu Salom, Mónica Marchante, Theresa Zabell, Antonio Benedicto, Patricia Cazón, Salvador Gomar, Isabel Balaguer, Mª Paz Zúnica, Auxiliadora Borja, Isabel Madramany, Toni Benavent y Eliseu Gómez.

Vicente del Bosque habló por teléfono con el actual seleccionador nacional. / Levante-EMV

Precisamente el presidente del COTIF y del jurado del Good People, Eliseu Gómez, llamó personalmente al premiado, quien expresó: “Carolina y Rafa son ídolos para mí por lo que ya era un honor estar entre los tres elegidos. El significado del premio me hace estar muy orgulloso porque por encima de lo puramente deportivo está lo personal y este galardón premia los valores en el deporte y en la vida. Ser un ejemplo para la sociedad es una obligación para nosotros”. El exseleccionador y campeón del mundo en 2010, Vicente del Bosque quiso trasladarle su alegría: “Me he alegrado especialmente porque representas perfectamente lo que debe ser un seleccionador”. La gala de entrega del premio no cuenta todavía con fecha oficial y la anunciará la organización en los próximos días.

Luis de la Fuente toma el relevo en este galardón del árbitro Alberto Undiano Mallenco, la nadadora Teresa Perales, al ciclista Alejandro Valverde y a la Selección Española de Fútbol femenina, que fueron premios en los años anteriores.

Los tres finalistas pasaron a la ronda definitiva tras superar una fase en la que también se encontraban Juan Carlos Unzué, Carlo Ancelotti, Dani Carvajal, Elena Congost, la Selección Olímpica de Fútbol, la Selección Absoluta Masculina de Fútbol, la Selección Femenina de Baloncesto 3x3, Ricardo Ten, María Pérez y Álvaro Martín, Jorge Martínez “Aspar”, Andrés Iniesta, la Selección Femenina de Waterpolo, Diego Botín y Florian Trittel.

Luis de la Fuente (Haro, 21 de junio de 1961) es el actual seleccionador de fútbol español. Como futbolista debutó en la Primera División de España con el Athletic Club, con el que ganó dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Con España se proclamó campeón de la Eurocopa 2024 y la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23, y previamente fue entrenador de las selecciones españolas sub-19, sub-21 y sub-23, ganando el COTIF. Es el primer entrenador en la historia del fútbol español en ganar la Eurocopa en tres categorías diferentes (sub-19, sub-21 y absoluta).