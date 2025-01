La movilización ciudadana no logra frenar la tala de árboles centenarios en la reforma de la N-332 de Sueca

La movilización ciudadana impulsada el pasado verano por la Associació Muntanyeta dels Sants-Acció Ecologista Agró de Sueca para evitar que las obras de transformación de la antigua travesía de la Nacional 332 en bulevar se llevara por delante decenas de árboles de gran tamaño, alguno de ellos centenarios, no ha logrado su objetivo. Fuentes del colectivo ecologista han señalado que el ministerio no dará marcha atrás a no ser que se paralice el proyecto en las próximas horas y, según señalan, si no se produce un giro inesperado, está previsto que el próximo martes 21 de enero comience la tala. La asociación recogió cerca de 2.000 firmas en contra de la tala de estos ejemplares.

“Por una mala decisión del Ministerio de Fomento acordada con el antiguo gobierno del PSOE de Dimas Vázquez y el Sindicato de Riegos con el fin de reconstruir la acequia que pasa junto a los árboles de la Carretera (Ronda de España) estos árboles patrimonio de Sueca tendrán que ser talados", señalan desde el colectivo.

La asociación continúa con sus quejas al diseño del proyecto que va a desarrollar para humanizar la travesía: "Con la excusa de pacificar el tráfico en el nuevo ‘bulevar’ han querido proyectar un desvío del trazado tipo ‘transfer’ atravesando así toda la alineación de plátanos existentes frente al colegio Cervantes. Esta arboleda es la mayor de nuestro municipio, con más de 100 años de historia natural, todo un pulmón verde que mitiga el calentamiento en los meses más calurosos y además nos embellece el paisaje con su majestuosidad".

Los miembros de la asociación suecana consideran que la situación es incompresible y señalan: "Si un bulevar es una avenida con árboles… ¿por qué los quieren talar?".

Agravio comparativo

Los miembros de la asociación critican duramente la situación y ven un agravio comparativo que incumple la Ley de memoria histórica: "El monumento franquista que todavía está al lado, frente al cuartel de la Guardia Civil, no será derribado, pero los árboles sí que serán cortados".

Los miembros de la asociación califican esta parte del proyecto como una verdadera aberración: “El actual gobierno municipal es conocedor y sabemos que ha intentado negociar con el representante del ministerio para evitar la tala, pero el Sindicato de Riegos tiene más poder y han pactado la eliminación de la arboleda para realizar la acequia nueva (que circula subterráneamente) y el carril del ‘transfer’”, señalan..

Si nadie lo paraliza y nada cambia el próximo martes 21 está planificado el inicio de la tala.

La asociación no entiende la falta de sensibilidad con el patrimonio natural de Sueca y afirma que es imposible entender la decisión de los técnicos del ministerio “con el permiso de los arquitectos municipales”. Además, acusan al anterior alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, de haber permitido un proyecto que contempla “este ataque contra el patrimonio natural”. La asociación Muntanyeta dels Sants pide “valentía” al nuevo gobierno y que paralice las obras hasta que se dé una solución adecuada para el municipio y de esta manera poder salvar estos árboles históricos.